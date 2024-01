Ennepetal schlägt Hagen klar: „Zu sehr gut fehlt noch was“

Hagen/Ennepetal Zweiter Test in der Winter-Vorbereitung, erster Sieg. Gegen den Landesliga-Zweiten zeigt der TuS eine ordentliche Leistung.

Nur drei Tage nach dem guten Auftritt bei der U19 des VfL Bochum konnte der Fußball-Oberligist TuS Ennepetal den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Rückrunde einfahren. Das Team von Trainer Sebastian Westerhoff setzte sich letztlich klar und verdient mit 4:1 (2:0) beim Landesliga-Zweiten SpVg. Hagen 11 durch. Trotzdem sah Westerhoff noch einige Ansatzpunkte für Verbesserungen.

Die Ennepetaler wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, hatten aber vor allem im ersten Durchgang gleich mehrfach Glück, dass sich die „Elfer“ nicht konsequent genug im Abschluss präsentierten. „Da spielen wir dem Gegner den Ball in den Fuß, weil wir es zu kompliziert lösen möchten“, sagt Sebastian Westerhoff. Drei größere Chancen entstehen aus diesen Ennepetaler Unzulänglichkeiten, ein Tor erzielen die Hagener allerdings nicht. Das erledigt der TuS Ennepetal. Nach einer Ecke steht Linus Frölich in der zwölften Minute richtig und hatte keine Probleme, die Führung für sein Team zu markieren. Zwölf Minuten später profitierte der TuS von einem Missverständnis zwischen Hagens Tim Bodenröder und seinem Schlussmann, als Bodenröders Rückpass ins verlassene Tor trudelte.

Schöne Ennepetaler Tore in Durchgang zwei

In Halbzeit zwei standen die Ennepetaler dann etwas kompakter und leisteten sich nicht mehr so viele Fehlpässe. Offensiv kam es dann in Minute 56 zum spielerischen Höhepunkt. Nach feiner Kombination schickte Linksverteidiger Deniz Yasar den durchgelaufenen Robin Gallus, der vor dem Hagener Tor kühlen Kopf bewahrte und zum 3:0 aus Ennepetaler Sicht einschob. „Das war wirklich ein sehr schön herausgespieltes Tor“, lobte Westerhoff seine Spieler. Diese kassierten zehn Minuten vor dem Ende den Anschluss zum 3:1 durch Hagens Jan Niklas Jacoby, ehe Oussama Anhari mit einem konsequenten Abschluss nach feiner Einzelaktion zum 4:1 -Endstand ins kurze Eck traf.

Das Ergebnis stimmte Trainer Sebastian Westerhoff letztlich zufrieden, auch wen ihm nicht alles gefiel, was seine Spieler auf dem Feld zeigten. „Bis auf die unnötigen Ballverluste war das aber gut. Zu sehr gut fehlt uns aber noch etwas. Jedes Spiel bringt uns aber ein Stück weiter.“ Am Sonntag trifft der TuS auf Westerhoffs Ex-Klub DSC Wanne-Eickel.

