Ennepetal: Nächste Chance für Profiboxer Christian Thun

Ennepetal. Erster Kampf des Ennepetalers Christian Thun auf deutschem Boden am Samstag in Hamburg. Der Gegner kann sich noch ändern.

Christian Thun ist reichlich von der Corona-Pandemie gebeutelt. Am 17. Oktober hatte der Ennepetaler Profiboxer erstmals in Deutschland kämpfen sollen. Doch der Kampfabend in der Mitsubishi Electric Halle mit Thuns Kampf um den vakanten IBO Continental Schwergewichts-Titel gegen den Engländer Danny Whitaker wurde von der Stadt Düsseldorf untersagt. Zuvor war schon ein im September geplanter Kampf Thuns abgesagt worden. Jetzt aber hofft der 28-Jährige, dass es am kommenden Samstag, 14. November, im Universum Gym in Hamburg endlich klappt.

Als Gegner erwartet Thun erneut Whitaker. Das meldet jedenfalls das Fachportal boxrec.com. „Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest“, sagt Thun unter Hinweis auf die Corona-bedingten Reisebeschränkungen und die Tatsache, dass die IBO den Gegner für den Titelkampf zunächst einmal freigeben muss.

Trotz aller Schwierigkeiten ist Thun seinem Promoter Universum und Manager Karim Akkar von Legacy Sports Management „sehr dankbar, dass sie das Unmögliche möglich gemacht haben und ich hier boxen kann“.

Der wahrscheinliche Gegner Thuns hat erst am 30. August 2019 sein Debüt im Profilager gegeben und in seinen bisherigen fünf Kämpfen beachtliche vier KO-Siege eingefahren. Seinem erfahrenen Landsmann Nick Webb unterlag Whitaker mit technischem KO am Ende der ersten von angesetzten drei Runden. Der 30-jährige ist 1,78 Meter groß und mit 113 Kilogramm fast genauso schwer wie der über 25 Zentimeter größere Thun.

Die Vorbereitung auf den Kampf lief für den Ennepetaler diesmal ganz anders als üblich. Nach der Absage des Kampfes in Düsseldorf hat Thun sich in seiner Ennepetaler Heimat und in Düsseldorf fit gehalten. Danach stand wie vorgesehen das Sparring mit Anthony Joshua im nordenglischen Sheffield auf dem Programm. „Das war super cool“, zeigt sich Thun begeistert von der Arbeit mit dem Weltmeister. Seit Montag befindet sich Thun wieder in Hamburg.

Erste Titelchance über zehn Runden

Und nun also das bange Warten, ob es diesmal zum Kampf kommt. „Erst wenn ich im Ring stehe und boxe, glaube ich daran. Wir planen wirklich nur von morgens auf nachmittags“, sagt Christian Thun, der sich mächtig auf den Kampf freut. Und das ist klar, denn: „Es ist meine erste Titelchance über zehn Runden.“

Nach dem Kampf – so er stattfindet – geht es für Thun für etwa zwei Wochen zurück nach England ins Joshua-Sparringslager. „Und danach zurück in die Wahlheimat Miami“, sagt Thun und fügt hinzu: „Wo mich ein neuer Präsident Joe Biden erwartet – und natürlich mein Trainer Dino Spencer.“