Ennepetal-Lauf findet nicht statt

Ennepetal. Keinen Ennepetal-Lauf am 8. Mai. das haben die SF Ennepetal beschlossen.

Auch der Ennepetal-Lauf wird nicht stattfinden. Terminiert war dieser eigentlich für den 8. Mai. Während der jüngsten Jahreshauptversammlung haben die SF Ennepetal dies beschlossen und verkündet. Das ist eine weitere Absage für dieses Jahr in der Klutertstadt, nachdem der TuS Haspetal bereits den Willi-Comin-Lauf abgesagt hat. Aufgrund der Corona-Pandemie und der ungewissen Entwicklung sah sich der Verein zu diesem Schritt gezwungen.

Zum ersten Mal in der fast 40-jährigen Vereinsgeschichte hatten die SF Ennepetal zur virtuelle Sitzung gebeten. Dabei standen die Online-Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt, wie für Klaus Abel und Stefan Marquardt, die mittlerweile 20 Jahre den Sportfreunden treu sind. Die 15-jährige Mitgliedschaft feiern Annette Daus, Jens Kräber, Andreas Petruck, Felix Stutzenberger, Frank Pflüger und Anita Stutzenberger. Seit einem Jahrzehnt sind dabei Peter Haarmann und Klaus Szeibert.

Für 20-jährige Mitgliedschaft bei den SF Ennepetal geehrt: Stefan Marquadt (links) und Klaus Abel (rechts). Foto: Verein / WP

Aufgrund der Pandemie ist die weitere Zukunft was die Aktivitäten angeht noch ungewiss. Beispiel der Bürgermeisterinnen-Lauf- und Wandertag „Rund-um-Ennepetal“, der für den 29. August vorgesehen ist. So gibt es hier noch keine verbindlichen Aussagen. Der Vorstand um den Vorsitzenden Kai Rommel will sich in den nächsten Tagen und Wochen mit den Partnern Skigemeinschaft Ennepetal, Wandergruppe Rund-um-Ennepetal und TuS Ennepetal ins Benehmen setzen, um eventuelle Entscheidungen zu diskutieren.

