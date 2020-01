Ennepetal/Essen. Acht Gegentreffer am Wochenende, seit vier Monaten ohne Sieg. Die Vorbereitung für den TuS Ennepetal fängt nicht allzu gut an.

Ennepetal kassiert acht Treffer in zwei Spielen

Zwei Spiele, zwei Härtetests. Und das zu Beginn der Vorbereitung auf die restliche Saison in der Fußball-Oberliga. Das fordert die Spieler des TuS Ennepetal, so hat es sich der Trainer Alexander Thamm gewünscht. Und wenn man so landläufig meint, dass man gerade aus Niederlagen viel mitnehme, viel lernen könne, so werden die Spieler nach den beiden Tests einiges mitnehmen müssen. Es setzte durchaus ordentliche Niederlagen gegen die Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert im heimischen Bremenstadion mit dem 0:2 (0:0) sowie bei der SpVg Schonnebeck in Essen mit dem 0:6 (0:3).

Aus den Niederlagen lernen

„Hoffentlich nehmen die Jungs auch tatsächlich einiges mit“, so Alexander Thamm, der diese acht Gegentreffer vom Wochenende auch als „Schuss vor dem Bug“ werten könnte. Ein Schuss vor dem Bug zur rechten Zeit – nämlich zu Beginn der Vorbereitung in diesem Kalenderjahr. „Wir haben vorne wie hinten viele falsche Entscheidungen getroffen“, so Thamm. „Und wen man so will, habe wir die ersten Tore für die Gegner ermöglicht.“

Das sah so gegen Velbert aus, in dessen Reihen mit Dylan Oberlies ein ehemaliger Akteur vom Bremenstadion steht – und der die 1:0-Führung der Gäste markierte (48.). Aus der Nachwuchs-Bundesliga mit dem VfL Bochum und Wuppertaler SV sowie Niederrhein-Oberligisten Ratingen kommend war der Offensivspieler in der vergangenen Saison 28-mal für den TuS Ennepetal im Oberliga-Einsatz und erzielte zwei Treffer.

Führung durch Dylan Oberlies

Diesmal traf er gegen Ennepetal. „Wir haben Geschenke verteilt, bei beiden Treffern“, so Gastgeber-Trainer Alexander Thamm. „Dagegen haben wir die sich uns bietende Geschenke nicht angenommen. Das kann man nicht wirklich trainieren, das ist reine Kopfsache, also eine Sache der Konzentration. Jedenfalls fälschte Oberlies einen Fernschuss unhaltbar für Keeper Aaron Kuhlmann ab. Kurz zuvor hatte der Keeper einen Schuss aus zwölf Metern von Björn Kluft parieren können. Nach dem Rückstand stand Kuhlmann gleich mehrmals im Fokus, aber erst TVD-Neuzugang Kevin Zamkiewicz per Kopf gelang der zweiten und letzte Treffer des Tages (64.) „Es war eine intensive Begegnung, in der sich die Offensivreihen nicht durchsetzen konnten“, so Michael Kirschner, der Sportliche Leiter der Gäste.

Vier eigene Tore möglich

Geschenke verteilte der TuS Ennepetal auch einen Tag später, als es zum Niederrhein-Oberligisten SpVg Schonnebeck ging. „Die ersten Tore mussten nicht fallen“, befand Thamm. Einerseits. Denn andererseits konstatierte der Ennepetaler Trainer, dass gut und gerne die gastgebenden Essener acht oder gar neun Treffer hätten erzielen können. Diesmal stand übrigens Florian Schneider zwischen den Pfosten. Aber auch in dem zweiten Test galt, dass Ennepetal sich bietende Geschenke verwehrt. „Vier Tore waren für uns durchaus drin“, so Thamm.

Letzter Sieg im Oktober

Insgesamt bewertet Alexander Thamm beide Niederlagen als in Ordnung – im Sinne der Überlegenheit der beiden Gegner. Nicht in Ordnung ist dagegen, dass die Klutertstädter seit vier Monaten auf den ersten Sieg gegen eine Mannschaft aus der Oberliga warten – genau seit dem 13. Oktober mit dem 3:1 gegen Paderborn II. Zwar gerät keiner im Umfeld des TuS Ennepetal deswegen in Panik, auch der Trainer nicht. Dennoch erwartet er von seinen Schützlingen, „dass eine Reaktion kommen muss“. Dazu haben die Klutertstädter bereits am kommenden Freitag die nächste Gelegenheit: Um 19 Uhr gastiert der Westfalenligist Lüner SV im Bremenstadion. Der folgende Sonntag ist ein weiterer Termin, gibt eine weitere Chance: um 15 Uhr beim Landesligisten FC Borussia Dröschede.