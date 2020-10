Ennepetal: Im Metz-Vital werden die Lederhosen ausgepackt

Keine Wiesn in München? Dafür Oktoberfest-Jumping in Ennepetal! Wem jetzt einige Fragezeichen im Gesicht stehen, war noch nicht bei Diana Metz und Britta Birker, die in ihrem „Move-Center“ seit drei Jahren immer wieder „bekloppte Ideen“ haben – und diese Ideen kommen an. „Wir hören unseren Kunden gut zu und finden heraus, was sie gerne möchten. Dann werden wir bekloppt und machen es einfach“, erklärt die jung gebliebene Inhaberin Diana Metz, für die die Motto-Kurse immer wieder etwas Besonderes sind.

Kundinnen inspirieren

Anlässlich des größten Volksfestes in Deutschland, das jährlich Millionen Besucher anlockt, ließen sich die Inhaberinnen inspirieren und wollten auch ihre Kundinnen aus Ennepetal und Umgebung mit den bayrischen Motto-Kursen im Metz-Vital anstecken. Im Gegensatz zum echten Oktoberfest konnte ihr Event in Form von vier Kursen stattfinden, zu denen die beiden Powerfrauen Metz und Birker gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Annika Baacke ihre Lederhosen, Karo-Hemden und Hütchen ausgepackt haben. So luden sie ihre Wiesn-begeisterten Mitglieder in den beiden vergangenen Wochen ein und veranstalteten ihr eigenes kleines Oktoberfest, das gut besucht war. „Die meisten kommen dann auch wirklich mit Verkleidung“, bestätigt Diana Metz die Freude ihrer Kundinnen an den Motto-Kursen. „Wir machen auch Malle-Specials, wo wir Palmen aufbauen. Wir lassen uns immer etwas einfallen, um die Kunden bei Laune zu halten – und die freuen sich!“

Steckenpferd ist das Jumping

Das Steckenpferd der beiden Frauen, die gemeinsam mit ihren Männern das Studio in Milspe betreiben, ist das Jumping, also das Training auf einem kleinen Trampolin. Im Gegensatz zum Trampolinspringen im Turnbereich liegt der Schwerpunkt jedoch nicht darauf, hochzuspringen, sondern möglichst tief zu bleiben, mit den Beinen fest in die Sprungmatte zu tauchen und den Widerstand mit dem Körper aufzufangen. Die Beine schnellen in verschiedenen Übungen nach oben, nach hinten, zur Seite und auch die Arme bewegen sich synchron zur hochmotivierten Kurs-Chefin Diana Metz, die mit ihrer positiven Art alle mitreißt. Metz, die man an ihrem schwarzen Piratentuch auf dem Kopf und dem herzlichen Lächeln im Gesicht erkennt, steht mit ihrem Trampolin der Gruppe gegenüber und macht die Übungen vor. Die 50-Jährige heizt ihren überwiegend weiblichen Kursteilnehmern gehörig ein und katapultiert das Stimmungsbarometer nach oben, auch wenn es zunehmend anstrengend wird. Je nach Kursformat gibt es auch Equipment dazu, beispielsweise Rasselstangen, die nicht schwer, aber mit schnellen Bewegungen im Takt der bayrischen Version von „Highway to Hell“ ganz schön in die Arme gehen. Gleichzeitig wird im Rhythmus gejumpt, wodurch sich auch die Muskeln in den Oberschenkel und dem Hintern melden. Um die kleinen Trampoline herum blitzen die bunten Partylichter auf, die Fitnessstunde gleicht einem kleinen Event.

Während des Lockdowns einen Pavillon angelegt

Doch auch Diana Metz und Britta Birker wurden von den Folgen der Corona-Pandemie stark getroffen. Zur Zeit des Lockdowns legten sie sich bereits einen Pavillon zu, den sie bei den ersten Lockerungen sofort einsetzen wollten. Sie stellten ihn in dem vorher ungenutzten Außenbereich auf, verlegten Drainage-Teppich, um die Unebenheiten des Untergrundes zu beseitigen und einen sicheren Stand für die Trampoline zu gewährleisten. Ihre Kursfläche erweiterte sich im Zuge dessen auf fast siebenhundert Quadratmeter.

Nach den ersten Lockerungen konnten sie so zumindest draußen wieder ihre Mitglieder empfangen und auf andere Gedanken bringen – insbesondere mit ihren Kurs-Specials, mit denen sie bis heute immer wieder neue Fitnessfans auf ihre Fläche locken. Auch Fußball- oder Handballmannschaften lassen sich gerne im Metz-Vital blicken, um Abwechslung in ihre Trainingseinheiten zu bringen und vor allem die Koordination zu verbessern, denn je nach Schwierigkeitslevel werden die simultanen Bewegungen von Beinen, Armen und Händen immer anspruchsvoller und erfordern eine Menge Konzentration bei gleichzeitig kräftezehrenden Bewegungen.

Brezel als kleine Überraschung

Am vergangenen Donnerstag (15. Oktober) ging die bayrische Kursserie zu Ende. Für die letzte Gruppe gab es im Stile der Wiesn eine kleine Überraschung, denn Diana Metz und ihre Mitarbeiterin drückten jedem noch eine Brezel in die Hand. Nun stehen die Vorbereitungen für die nächsten Motto-Kurse an, denn in dieser Woche sollen Fans von Rammstein, PUR und „Malle-Hits“ beim Training musikalisch auf ihre Kosten kommen.

Die Lederhosen werden also erst einmal wieder eingemottet -- bis sie in einem Jahr wieder auf den Trampolinen zum Einsatz kommen können.