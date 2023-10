Ennepetals Kevin Herter (am Ball) schießt seine Mannschaft gegen den VfL Schwerte zum Sieg.

Fußball Bezirksliga Ennepetal II wieder in der Spur: Die Reserve kann aufatmen

Ennepetal. Mit dem zweiten knappen Sieg hat der Aufsteiger den Negativtrend gestoppt. Bejamin Calin ist nach seiner Rotsperre direkt wieder entscheidend.

Die zweite Mannschaft des TuS Ennepetal kann aufatmen. Gegen den VfL Schwerte feierten die Ennepetaler den zweiten 1:0-Sieg in Serie und sind nun wieder im tabellarischen Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga angekommen.

Die Stimmung bei den Ennepetalern ist entsprechend gut, die Erleichterung groß. „Nach so einer Negativserie ist das natürlich Balsam für die Seele“, freute sich TuS-Co-Trainer Dimitrios Sorovakos. Nach zuvor vier Niederlagen hat sich seine Mannschaft wieder gefangen und ist in der Liga wieder voll im Soll.

Hellmann scheitert

Für das entscheidende Tor war der Mittelfeldspieler Kevin Herter verantwortlich, der im zweiten Durchgang nach 69. Minuten den Ball in das leere Tor schob. Zuvor tankte sich außen der nach seiner Rotsperre wieder einsatzfähige Benjamin Calin durch und brachte den Ball in die Mitte. Dort scheitere erst Joe Hellmann am Keeper der Schwerter, der Ball sprang ihm aber erneut vor die Füße und er legte quer auf Herter.

Neben dem zweiten 1:0-Sieg und dem damit verbundenen wichtigen Punkten sowie der Bestätigung des Sieges gegen BW Haspe aus der Vorwoche, sorgte auch die Leistung auf Ennepetaler Seite für Freude. „Bis auf die Chancenauswertung habe ich nicht viel zu meckern“, betonte Übungsleiter Sorovakos. Besonders die Defensivarbeit hob er positiv hervor. „Wir haben erwachsen und diszipliniert verteidigt“, lobte der Co-Trainer. Mit dem Erfolg hat der Aufsteiger Ennepetal II nun wieder Rückenwind für die kommenden Aufgaben gewonnen.

