Ennepetal. Er spielt, er trainiert, er betreut, er organisiert, er bietet Hilfe an. Paul-Gerhard „Pauli“ Daus, die sportliche Persönlichkeit des Jahres.

„Pauli Daus? Ist das nicht der kleine freundliche, schmächtige Fußballer?“ überlegte laut Leichtathletikerin Ingrid Heimhardt, die das 40. Sportabzeichen erworben und im Rahmen der Sportlerehrung in der Aula des Reichenbachgymnasiums mit vielen weiteren Aktiven ausgezeichnet wurde. Freundlich stimmt. „Aber klein und schmächtig: das ist lange her“, lachte Paul-Gerhard Daus, genannt „Pauli“, der als „Persönlichkeit des Jahres 2019“ im Rahmen der Sportlerehrung für sein Engagement ausgezeichnet wurde. Bei dessen Aktivitäten geht es keineswegs „nur“ um Fußball. „Pauli“ Daus, seit dem 1. Juli 1989 Mitglied bei Blau-Weiß Voerde, engagiert sich vielfach ehrenamtlich auch in anderen Bereichen.

Unverzichtbar als Organisator

Unermüdlich sei er, so der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Dirk Baunscheidt, in seiner Laudatio. Für den FFC, für Blau-Weiß Voerde, für den TuS Ennepetal, für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Voerde – sowohl für den Sport, „aber vor allem für jeden einzelnen Sportler.“ Ein Mann also, der sich der Jugend und dem Frauenfußball hingibt und das schon seit etlichen Jahren. „Egal ob beim FFC als Trainer oder als Hauptorganisator für die größte Veranstaltung des BWV, den Bülle Cup: Pauli Daus ist unverzichtbar und nicht wegzudenken im Ennepetaler Sport.“

Laufbahn beginnt vor 45 Jahren

Seine fußballerische Laufbahn begann im Jahr 1975. Da war er ein Stöpsel von vier Jahren. Seitdem spielte er 15 Jahre für den TuS Ennepetal; von den F- bis zu den A-Junioren. Danach sei es als junger Torwart zum Tanneneck nach Voerde für weitere aktive 25 Jahre zum FC Blau-Weiß Voerde gegangen. Er habe sich frühzeitig engagiert und schon in der Jugend verschiedene Jugendmannschaften trainiert, auch mit Olaf Steinhaus zusammen, dem jetzigen Vorsitzenden von BW-Voerde, und das neben seinem „Job“ als Torwart in der 1. Mannschaft.

Sportliche Persönlichkeit des Jahres 2019 in Ennepetal: Paul-Gerhard „Pauli" Daus (Mitte); mit Bürgermeisterin Imke Heymann und Dirk Baunscheidt, Vorsitzender Stadtsportverband. Foto: Angelika Trapp / WP

Früher sei eines seiner „Markenzeichen“ gewesen, dass, wenn er von den eigenen Spielern im Spiel kritisiert wurde, er seine Handschuhe auszog und wegwarf mit den Worten: „Dann geh doch selber in die Kiste!“ Legendär am Tanneneck seien seine Einschätzungen und Rufe zu einem Ball, der aufs Tor kam: „Der ist weg . . .“ – schlug ins Tor ein: „Oh, doch nicht weg.“

Torwarttrainer am Tanneneck

Im Laufe der Jahre kam das Interesse am Frauenfußball auf. So ist Pauli Daus seit 2010 erfolgreicher Trainer beim FFC Ennepetal. Dazu leitet er das Training der Seniorentorhüter des BWV.

Weiter geht es mit der Aufzählung seiner Aktivitäten: Er arbeitet mit der Evangelische Stiftung Loher Nocken zusammen, ist seit gut zehn Jahren für die Grundschule Voerde tätig, wo er die Fußball-Mädchen und -Jungen trainiert und Schulturniere begleitet – und, was durchaus auch sportliche Höchstleistungen erfordert: Beim Henri-Thaler-Verein ist Pauli Daus als regelmäßiger Helfer gefragt. Wenn beispielsweise der Herbstbasar dort ansteht, wirbelt er seit Jahren mit den FFC-Frauen in der winzig kleinen Küche herum, spült und trocknet Geschirr ab in einem Tempo und mit einer Freude, als habe er es mit dem rollenden Fußball auf dem Platz zu tun. „Pauli sieht mit der Schürze richtig schick aus. Er ist mein Küchenmädchen, ohne ihn läuft nichts“, betont die Vorsitzende des Henri-Thaler-Vereins, Edda Eckhardt, die den ehrenamtlichen Einsatz des 49-Jährigen zu schätzen weiß.

Selbst den „Raccoons“ Hilfe angeboten

Wo Hilfe vonnöten ist, springt Pauli Daus ein. Er ist ständig präsent. Selbst bei den Ennepetaler Raccoons habe er seine Hilfe angeboten, obwohl er mit Baseball gar nichts zu tun hat. Die Liebe zum Sport, zum Fußball, hat die BW Voerde Torwart-Legende vom Vater Paul Gerhard, der ebenfalls das Tor hütete, in die Wiege gelegt bekommen. „Pauli“ nannten ihn auch die Eltern. Und auch die Ehefrau und die beiden Töchter treten aktiv vor den Ball. Das schönste Geschenk zu Weihnachten war sicher ein Fußball? „Nein, zu Weihnachten gab es keine Fußballsachen. Es war mal ein Fahrrad, damit konnte ich dann zum Training fahren.“

Zeit zum Schlafen und für Schalke bleibt noch

Beim Spiel, beim Training, als Helfer, bei Feierlichkeiten, bezüglich privater Wünsche von Mitmenschen: Er ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Warum er das alles macht? „Ich habe Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Meine Motivation ist, diese von der Straße beziehungsweise von der Couch zu holen und das Miteinander zu vermitteln.“ Frage: Ist der Tag für Sie nicht viel zu kurz? „Zeit zum Schlafen bleibt noch.“ Bleibt auch noch Zeit für ein weiteres Hobby? „Klar, nämlich ins Stadion zum FC Schalke 04 zu fahren.“ Fazit: Ein Hans Dampf in allen Gassen, der heute nicht mehr so schmächtige „Pauli“.