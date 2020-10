Ennepetal dominiert Kreispokal

In den vergangenen zehn Spielzeiten dominierte im Kampf um den Kreispokal der TuS Ennepetal – zunächst als Westfalenligist, seit der Spielzeit 2012/2013 als Oberligist. Zuletzt mit vier Pokalsiegen in Folge, vor fünf Jahren mit der Finalteilnahme und der dortigen 0:1-Niederlage gegen den SV Hohenlimburg 10.

Zuvor komplettieren die Klutert­städter die Dekade mit dem dreimaligen Erreichen des Viertelfinales. Jeweils die Endstation bedeutete RW Eilpe (2:3 in der Saison 2010/2011), SpVg Hagen 11 (0:2 in 2011/2012) und der FSV Gevelsberg (0:1 in 2012/2013). Zweimal war Schluss im Achtelfinale mit den Niederlagen gegen den FSV Gevelsberg (1:2 in 2013/2014) sowie im Oberliga-Duell gegen die TSG Sprockhövel (0:1 in 2014/2015).

Zwei Kreispokalsiege sicherte sich die TSG Sprockhövel in den vergangenen zehn Jahren. Bis ins Halbfinale drangen die Kicker vom Baumhof ein in 2014/2015 (0:2 gegen die TSG Herdecke) und in 2018/2019 (1:2 gegen den SV Hohenlimburg).

Die Finalspiele

2010/2011

Hasper SV – SpVg Breckerfeld3:0

2011/2012

FSV Gevelsberg – Hasper SV1:0

2012/2013

TSG Sprockhövel – Al Seddiq Hagen2:1

2013/2014

TSG Sprockhövel – Hasper SV n.E. 4:2

2014/2015

Hasper SV – TSG Herdecke3:1

2015/2016

SV Hohenlimburg – TuS Ennepetal1:0

2016/2017

TuS Ennepetal – SpVg Breckerfeld4:0

2017/2018

TuS Ennepetal – SSV Hagenn.V. 3:1

2018/2019

TuS Ennepetal – SV Hohenlimburg 3:1

2019/2020

TuS Ennepetal – SC Obersprockhövel4:3