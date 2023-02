Ennepetal: Darum freut sich der Wester auf das Pokalspiel

Ennepetal. Das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals wartet mit einem echten Knaller auf: Westfalenligist Obersprockhövel empfängt Oberligist Ennepetal.

Der Fußball-Kreispokal geht so langsam aber sicher in seine entscheidende Phase. In dieser Woche stehen die Viertelfinalbegegnungen an, in je zwei Partien am Dienstag und Donnerstag werden die vier Halbfinalisten ausgespielt. Besonders interessant ist dabei vor allem das Duell zwischen zwei der drei hochklassigsten Mannschaften im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr.

SC Obersprockhövel – TuS Ennepetal

(Dienstag, 19 Uhr, Hyundai Smolczyk-Arena). Ennepetals Trainer Sebastian Westerhoff nimmt das Spiel beim Westfalenligisten komplett ernst und will eine Runde weiter. Aber: Der Fußball-Oberligist wird vermutlich nicht mit seiner Stammelf aus den letzten Spielen auflaufen. „Wir werden einigen Jungs Einsatzzeit geben, die zuletzt etwas weniger gespielt haben“, sagt der Ennepetaler Trainer. Dazu zählen neben Florian Schneider im Tor auch Spieler wie Ben Binyamin, Kapitän Abdulah El Youbari oder die beiden Eigengewächse Moritz Müller und Linus Frölich. „Ich sehe das aber nicht als Testspiel“, sagt Westerhoff, für den das Spiel am Schlagbaum eine besondere Partie ist. „Das ist für mich immer wie nach Hause kommen“, sagt der 37-Jährige, der seine fußballerischen Anfänge in Obersprockhövel nahm.

SG BW Haspe – TSG Sprockhövel

(Dienstag, 19 Uhr, Freiheitsplatz Hagen-Haspe). Ebenfalls am Dienstag tritt der Oberligist TSG Sprockhövel bei der SG BW Haspe aus dem Bezirksliga-Mittelfeld an und möchte ins Halbfinale einziehen. „Ich werde mit dem ganzen Kader hinfahren, weil ich den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen möchte. Aber ich werde auch auf der einen oder anderen Position einem Spieler eine Chance geben, sich zu zeigen. Wir nehmen es dennoch ernst, es ist ein Pflichtspiel, ein Pokalspiel. Wir wollen eine Runde weiterkommen“, sagt Trainer Yakup Göksu vor der Partie.

FC Gevelsberg-Vogelsang – FSV Gevelsberg

(Donnerstag, 19.30 Uhr, Hundeicken). Am Vogelsang freut man sich auf das Gevelsberger Derby. „Das gibt es so ja auch eher selten“, sagt FC-Trainer Maximilian Goerke. Er bedauert, dass ihm gegen den Tabellendritten der Bezirksliga nicht alle Spieler zur Verfügung stehen werden. Trotzdem will der A-Ligist den FSV so lange es möglich ist ärgern und im Idealfall für eine Sensation sorgen.

Das vierte Spiel bestreiten der Hagener A-Ligist SpVg. SW Breckerfeld und der Landesligist SpVg. Hagen 11 am Donnerstag um 19.30 Uhr in Breckerfeld.

