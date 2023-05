Endlich! Silschede steht stabil und verlässt Abstiegsränge

Gevelsberg. Mit einem überraschenden 3:1-Sieg klettern die Bezirksliga-Fußballerinnen aus Silschede nach langer Zeit wieder auf einen Nichtabstiegsplatz.

Die Spielerinnen des Fußball-Bezirksligisten FC SW Silschede warteten noch lange nach Abpfiff sehnsüchtig auf ein Ergebnis der Konkurrenz. Sie selbst gewannen in der Bezirksliga 3:1 gegen RW Unna und holten damit drei ganz wichtige Punkte – denn damit sind sie aus der Abstiegszone herausgekrabbelt.

Das aber auch nur hauchdünn, da das spät eingetragene Ergebnis von Westfalia Hagen ein 2:2 gegen Eintracht Dorstfeld war. Damit stehen Silschede und Hagen beide mit je elf Punkten in der Tabelle, die Elf um das Trainerteam Ali Salame und Alessa Geis hat aber ein besseres Torverhältnis. „Ich musste erst einmal realisieren, dass wir von den Abstiegsplätzen runter sind“, gestand Spielertrainerin Geis, die selbst nicht auf dem Platz stand.

Konkurrenz lässt Punkte liegen

Der andere Konkurrent, Wambeler SV, sammelte einen Punkt durch ein 4:4 gegen den PSV Bork. Dieses Ergebnis haben die Gevelsbergerinnen bereits kurz vor Anpfiff ihrer Partie erfahren, da Wambel zwei Stunden eher am Ball war. „Wir haben es gesehen und gedacht: Wenn wir gewinnen, wäre es sowieso egal“, so Alessa Geis. Und das tat Silschede dann auch, vor allem durch die wie zuletzt sehr stabilisierte Defensivarbeit. Unna drückte vor allem in der ersten Halbzeit, kam aber nur einmal nach einem zurückgelegten Ball zum Torerfolg.

Silschede ging zweimal in Führung. Erst traf Nora Ihling nach einem zunächst geklärten Ball aus der Distanz. Das 2:1 fiel nach einem schnellen, präzisen Angriff und einer Flanke von Anna Drüppel auf Leonie Dzierson. Der Siegtreffer, dem noch weitere hätten folgen können, gelang Franziska Meyer wiederum aus der Distanz. Die Punkte, die hinzukommen, stärken das Team. Alessa Geis: „Es ist schon in den Köpfen spürbar und macht Hoffnung. Das Vertrauen in uns selbst ist zurück.“

