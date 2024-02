EN Baskets und HSG: Jetzt weiter die Hausaufgaben machen

Schwelm Zwei Teams aus dem EN-Südkreis haben gute Chancen, im Frühjahr große Erfolge feiern zu können. Die nächsten Wochen sind dafür wichtig.

Das Frühjahr steht unmittelbar bevor. Wenn die Temperaturen steigen und sich die Sonne (endlich) etwas häufiger zeigt, stehen in den Ligen die entscheidenden Wochen an. In diesem Jahr darf sich die Sportszene im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis auf eine Menge Entscheidungen freuen, schließlich sind vor allem zwei Teams aktuell richtig gut im Geschäft, wenn man den Blick in Richtung Aufstieg richtet.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Eines dieser beiden Teams sind die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm. Das Team eilt seit Monaten von Erfolg zu Erfolg, die Teilnahme an den Playoffs ist so gut wie sicher. In den nächsten Wochen geht es für die Schwelmer nun vor allem um zwei Dinge: Zum einen können sich die EN Baskets eine gute Ausgangslage für die Playoffs verschaffen, in dem sie sich den Heimvorteil zumindest in der ersten Runde sichern. Zum anderen gilt es jetzt, im „Flow“ zu bleiben, Verletzungen zu vermeiden und mit den Kräften für die entscheidende Phase der Spielzeit zu haushalten.

Gevelsberg könnte zum Ort des Showdowns werden

Etwas schwieriger wird das für die Verbandsliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede, die wie am Samstag in Oberaden in jedem Spiel Gas geben müssen, um ihre Tabellenführung gegenüber dem HTV Hemer zu verteidigen. Halten sich beide Teams in den kommenden Wochen schadlos, läuft alles auf einen Showdown am vorletzten Spieltag in Gevelsberg hinaus.

Große Tage stehen also bevor. Dafür müssen beide Teams aber erst einmal ihre Hausaufgaben erledigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm