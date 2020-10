EN Baskets steigern sich nach der Pause - aber verlieren

An der ersten Halbzeit seines Teams in Leverkusen hat Schwelms Trainer Falk Möller zu knabbern.

Schwelm. Zwei Viertel mies, zwei Viertel sehr ansprechend. Die EN Baskets Schwelm präsentieren beim Testspiel in Leverkusen die ganze Leistungspalette.

Im Test gegen die Bayer Giants Leverkusen mussten sich die Basketballer der EN Baskets Schwelm klar geschlagen geben. Gegen den ProA-Ligisten unterlag das Team von Trainer Falk Möller deutlich mit 89:69 (49:26).

Vor allem in den ersten beiden Vierteln ließen sich die Schwelmer den Schneid von der Leverkusener Defensive abkaufen. Jeder Fehler, den sich die EN Baskets leisteten, wurde von den Rheinländern konsequent bestraft. Die Fehler in der Offensive entstanden aber nicht nur aufgrund der starken Defensive des Gegners, zu oft waren die Schwelmer auch zu undiszipliniert im eigenen Ballbesitz. Nach einem 26:17 zum Abschluss des ersten Viertels lief im zweiten Abschnitt gerade in der Offensive weiter nicht viel zusammen. Gerade einmal neun Punkte brachten die EN Baskets in den zweiten zehn Minuten zustande.

Zweite Hälfte geht an Schwelm

In Halbzeit zwei steigerte sich das Team von Falk Möller aber deutlich, gerade offensiv fanden die Schwelmer ihren Rhythmus. Immer öfter fanden die Würfe von Khartchenkov, Scott und Zahariev den Weg in den Korb und sorgten so für ein wesentlich ausgeglicheneres Spiel als noch in den ersten zwanzig Minuten. Die zweite Hälfte ging entsprechend mit 43:40 an die EN Baskets. Die Schwelmer testen Samstag in einer Woche ein letztes Mal, bevor am 17. Oktober die Meisterschaft beginnt.