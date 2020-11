EN Baskets Schwelm und das Warten auf den Turnaround

Die EN Baskets Schwelm erwarten die RheinStars Köln zum Heimspiel. Trainer Falk Möller erwartet von seinen Spielern eine deutlich bessere Defensivleistung als zuletzt. Dabei kann er womöglich auf einen neuen Spieler bauen. Möller erklärt, warum das Spiel gegen den Aufsteiger aber auch eine gewisse Gefahr birgt.

Es hat nicht viel gefehlt zu einem – auf dem Papier – perfekten Saisonstart für die Baskets. Hätte Montrael Scott den letzten Wurf im Spiel bei den Iserlohn Kangaroos im Korb untergebracht, dann wäre in der Verlängerung vielleicht sogar noch etwas drin gewesen für das Basketball-Team von Falk Möller. Doch so stand am Ende eine knappe 83:85-Niederlage, die erste nach zuvor zwei Siegen zum Start in die Saison.

Der Coach wäre aber so oder so nicht zufrieden gewesen mit dieser Partie, denn nach wie vor ist die Defensive das Sorgenkind der Baskets. Möller hatte bereits vor Wochen angekündigt, dass es noch dauern wird, bis diese Baustelle geschlossen ist. „Wir brauchen den Turnaround in der Verteidigung“, sagt der Trainer. Womöglich geht es ja schon am Samstag in die aus Schwelmer Sicht richtige Richtung, wenn die RheinStars Köln in der Schwelm-Arena zu Gast sind. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Reaktion im Training gezeigt

Personell wird sich nicht viel verändern. Offensiv sieht es schließlich schon sehr gut aus, was die Baskets aufs Parkett legen. 83 Punkte gegen Iserlohn waren eine respektable Ausbeute. „Wir werden personell nicht viel anders machen, aber ich erwarte mir schon eine andere Leistung“, betont Möller. Unter der Woche im Training hätten seine Spieler bereits die Reaktion gezeigt, die er sich erwartet habe. Doch nun müssen sie diese Leistung auch auf dem Feld bringen.

Mauro Nürenberg wird dabei nicht mithelfen können. Er laboriert an einer Muskelverletzung. Ansonsten sind alle Spieler fit. Wenn die Formalitäten rechtzeitig geklärt werden können, steht am Wochenende auch Henk Droste schon im Schwelmer Kader. Der 19-Jährige, der schon seit dem Trainingsauftakt mit der Mannschaft arbeitet, ist seit dieser Woche auch offiziell Spieler der Baskets. Möller freut sich über die zusätzliche Alternative, warnt aber auch vor zu großen Erwartungen an den talentierten Shooting Guard: „Henk ist noch ein junger Spieler, der gute Ansätze gezeigt hat. Er kann das Spiel lesen und trifft gute Entscheidungen, aber er was seine Fußarbeit und Schnelligkeit angeht, muss er sich noch verbessern.“

Viel Einsatzzeit wird Droste am Wochenende – falls er dabei sein kann – noch nicht erhalten. Das Gerüst der letzten Wochen wird auch im Duell mit dem Aufsteiger Köln gefragt sein. Ein Nachteil für Schwelm ist in diesem Duell, dass der Gegner noch ein recht unbeschriebenes Blatt ist. Die RheinStars sind nicht nur ein Aufsteiger, sie haben auch coronabedingt erst ein Spiel absolviert, am vergangenen Wochenende gegen die BSW Sixers. Da gelang der Mannschaft von Trainer Headcoach Johannes Strasser ein 80:75-Erfolg.

Möller schätzt Köln stark ein

„Es birgt schon eine gewisse Gefahr, dass wir den Gegner kaum scouten konnten. Ich schätze sie stark ein, sie haben einen guten Kader und werden gut gecoacht“, meint Möller. Er führt aus: „Köln ist offensiv variabel, sie haben sehr gute Guards und mit Vincent Golson einen kleinen, quirligen Ami, der viel Ärger anrichten kann.“ Möller glaubt: „Es wird viel Laufarbeit auf uns zukommen.“

Dass auf den Tribünen zwar wieder keine Fans, aber dafür vielleicht ein paar unterstützende Plakate zu sehen sein werden, freut den Trainer. „Ich glaube schon, dass das der Mannschaft helfen kann.“ Schließlich sei es auch für die Spieler „furchtbar“, ständig vor leeren Rängen spielen zu müssen.

Die Zeit des Lockdowns wollen die Baskets nun nutzen, um sich defensiv zu stabilisieren. Wenn es in der Verteidigung in einigen Wochen so gut läuft wie im Angriff, wird es mit Zuschauern umso schöner in der Schwelm-Arena.