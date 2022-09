EN Baskets Schwelm trotz Pleite mit gelungener Generalprobe

Trier/Schwelm. Lang ist es nicht mehr, bis die EN Baskets in die Saison starten. Beim Wiedersehen mit einem Ex-Spieler in Trier räumt vor allem ein Neuer ab.

Eine Woche vor dem Start in die neue Saison haben die ProB-Basketballer der EN Baskets Schwelm ihren letzten Test bei den Römerstrom Gladiators Trier klar verloren. Gegen den ProA-Ligisten setzte es für die Mannschaft von Trainer Falk Möller eine letztendlich deutliche 77:92 (44:51)-Niederlage. Möller sprach trotzdem von einer gelungenen Generalprobe vor dem ersten Meisterschaftsspiel am kommenden Samstag gegen die BSW Sixers.

In Trier wurde schon nah an den Bedingungen für ein echtes Meisterschaftsspiel getestet. Die Gastgeber nutzten den Test gegen Schwelm als Saisoneröffnung, entsprechend viele Zuschauer verfolgten den ersten Auftritt des neuen Trierer Teams vor Ort. Dort bekamen sich auch einen neuen Spieler zu sehen, der in der vergangenen Spielzeit noch für die EN Baskets aktiv war: Marco Hollersbacher. Der Forward kam gegen sein altes Team letztendlich aber nur auf zwei Punkte.

Lange Fahrt führt zu müden Schwelmer Beinen

Für die Schwelmer war es aber auch unabhängig von der Kulisse eine gute Gelegenheit, unter reellen Bedingungen zu testen. „Es war gut, auch mal eine längere Fahrt vor einem Spiel zu haben“, befand Trainer Falk Möller. Typisch für ein Auswärtsspiel mit längerer Anfahrt: Die müden Beine zu Beginn des Spiels. Schwelm geriet gegen die eine Liga höher spielenden Trierer schnell zweistellig in Rückstand, was laut Möller vor allem an der mangelnden Bewegung in der Defensive lag.

Diese steigerte sich aber im Laufe der Partie und bestätigte dabei die bisherigen Eindrücke aus der Vorbereitung. Mit deutlich höherer Laufbereitschaft und Intensität machten die EN Baskets Trier das Leben deutlich schwerer und gestalteten die Begegnung in der Folge deutlich offener. Bis zur Pause hatte sich Schwelm bei einem Rückstand von sieben Punkten wieder in Schlagdistanz gebracht.

Reed ragt wieder einmal heraus

Aufgrund der hohen Intensität und der mit nur acht Spielern sehr knappen Besetzung ließen die EN Baskets im zweiten Durchgang dann aber deutlich nach. Die steigende Erschöpfung resultierte in immer mehr Ballverlusten, die Trier nutzte, um das Ergebnis am Ende so deutlich ausfallen zu lassen.

„Für uns war das eine gute Generalprobe, ich habe eine deutliche Entwicklung gesehen in dieser Vorbereitung“, sagte Trainer Falk Möller nach der Partie. Wie seit seiner Ankunft vor gerade einmal drei Wochen hinterließ der US-Amerikaner Brett Reed wieder einmal einen hervorragenden Eindruck. Am Ende des Tests in Schwelm standen für den Center satte 30 Punkte und zwölf Rebounds zu Buche.

EN Baskets Schwelm: Reed (30), Oldham (13), Frazier (13), Funk (8), Ziring (6), Eichler (5), Flaa (2), Hornscheidt.

