EN Baskets Schwelm: Henk Droste gehört offiziell zum Team

Henk Droste trainiert schon seit Wochen mit den EN Baskets Schwelm, nun gehört er offiziell zum ProB-Team. Er könnte schon am Wochenende spielen.

Die EN Baskets Schwelm vermelden eine weitere Verstärkung für ihr Team: Henk Droste gehört nun offiziell zum Basketball-Team aus der ProB.

Der 19-Jährige trainiert schon seit Wochen mit der Mannschaft, doch bis die Verpflichtung perfekt wurde, hat es noch etwas gedauert. In einer Pressemitteilung erklären die Baskets: „Für den Wuppertaler beginnt in wenigen Wochen sein Medizin-Studium an der Ruhr-Uni Bochum. Aufgrund des Qualifikationsverfahrens für diesen Studiengang und der zwischenzeitlichen Unklarheit, wo er zur Uni gehen würde, musste er Ende September für einige Wochen nach Kroatien fahren und somit eine basketballerische Pause einlegen.“

Droste absolviert medizinischen Test

Nach der Rückkehr soll Droste nun fest zur Mannschaft von Trainer Falk Möller gehören. Den medizinischen Test für die Spielberechtigung bei den EN Baskets hat der Shooting-Guard erfolgreich absolviert. Aufgrund seines Alters ist Droste auch für die RE Baskets Schwelm spielberechtigt und hofft, auch dort eingreifen zu können, falls die Saison wie geplant im Januar 2021 starten kann.

Henk Droste spielte zuletzt bei den SW Baskets Wuppertal in der Regionalliga und zeitgleich als U19er bei den Bayer Giants Leverkusen in der NBBL. Wenn alle Unterlagen rechtzeitig eingehen, wird er bereits am kommenden Samstag gegen die Rheinstars Köln für die EN Baskets auflaufen können. Das Spiel gegen die Domstädter findet um 19:30 Uhr in der Schwelm-Arena statt. Zuschauer sind nicht zugelassen, aber die Partie kann im Livestream verfolgt werden. Mehr Infos dazu auf der Website en-baskets.de.