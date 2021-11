Marco Hollersbacher ist in Köln wieder einmal bester Schwelmer. Doch auch ihm fehlt am Ende die Kraft, um den dritten Saisonsieg einzufahren.

Basketball EN Baskets Schwelm geht in Köln am Ende die Puste aus

Schwelm. Bis zwei Minuten vor dem Ende führen die EN Baskets Schwelm in Köln und stehen vor dem dritten Saisonsieg. Doch dann gelingt nichts mehr.

Die EN Baskets Schwelm müssen in der 2. Basketball-Bundesliga weiter auf den zweiten Erfolg auf fremdem Parkett warten. Die Schwelmer unterlagen den Rheinstars Köln nach einer schwachen Schlussphase mit 68:74 (26:34). Dabei war ein Sieg durchaus griffbereit – nur fehlten am Ende schlichtweg die Kräfte.

Die Kölner hatten im bisherigen Saisonverlauf erst einen Sieg eingefahren, entsprechend motiviert waren die Rheinstars, um gegen die wieder einmal nur sehr dünn besetzten Schwelmer zu gewinnen. Die EN Baskets präsentierten sich in Köln erneut ohne den verletzten Daniel Mayr, entsprechend wenige Alternativen standen Trainer Falk Möller wieder einmal zur Verfügung. Nach einem ausgeglichenen Beginn drehten die Gastgeber immens auf. Die frühe Fünf-Punkte-Führung der Schwelmer wurde durch einen 15:4-Lauf der Kölner gekontert, ein Vorsprung der bis in das letzte Viertel Bestand haben sollte. Rund sieben Minuten vor dem Ende konnten die Schwelmer um den sehr starken Marco Hollersbacher in Führung gehen, ehe es in die enge Schlussphase ging. „Da hat sich dann gezeigt, dass wir keine Kräfte mehr hatten“, so Möller.

Nortmann sammelt fünftes Foul

In der Schlussphase musste der Trainer der EN Baskets dann einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen, als sich Robert Nortmann sieben Minuten vor dem Ende sein fünftes Foul einhandelte. Und dennoch präsentierten sich die Schwelmer weiterhin auf Augenhöhe. 2:36 Minuten vor dem Ende war es ein Korbleger von Hollersbacher, der das Möller-Team mit vier Punkten in Front brachte - was der letzte Korberfolg für die Schwelmer sein sollte.

„Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die unbedingt gewinnen wollte“, so Möller. Doch die schwindenden Kräfte seiner Schützlinge machten sich in der Schlussphase der Begegnung eindeutig bemerkbar. „Wir waren nicht mehr in der Lage, den entscheidenden Schritt in der Defensive zu machen“, so Möller. „Wir waren tot.“ Auf der Gegenseite fanden die Versuche von Hennen, Hollersbacher und Khartchenkov nicht den Weg durch die Reuse, und so konnten die Kölner die enge Begegnung noch einmal drehen und dank eines 10:0-Laufs für sich entscheiden.

In der kommenden Woche empfangen die EN Baskets den ungeschlagenen Tabellenführer WWU Baskets Münster. „Das ist das einfachste Spiel der Saison. Da haben wir nichts zu verlieren“, sagt Falk Möller, der vor allem auf das Spiel in 14 Tagen gegen Eimsbüttel schaut. „Da müssen wir gewinnen“, betont der Schwelmer Trainer.

