EN Baskets Schwelm: Es muss auch mal schmutzig sein

Wedel/Schwelm. Nicht hübsch, aber erfolgreich: So lässt sich der Sieg der EN Baskets in Wedel bezeichnen. Dabei reichte ihnen eine einzige Führung zum Sieg.

In dieser Phase der Saison geht es nicht zwangsläufig darum, wie ein Ergebnis zustande kommt. Wichtiger ist es, dass das Ergebnis positiv ausfällt. Ein perfektes Beispiel dafür lieferten die EN Baskets Schwelm bei ihrem Gastspiel beim SC Rist Wedel. Mit 82:80 (36:42) gewannen die Schwelmer und sammelten damit einen wichtigen Sieg im engen Rennen um die Playoffplätze in der ProB ein. Schön gespielt hat die Mannschaft von Trainer Falk Möller dabei nicht, jubeln durfte sie am Ende trotzdem – denn die einzige Führung im gesamten Spiel reichte den EN Baskets.

Es geht so langsam um was. Das merkten die Zuschauerinnen und Zuschauer in Wedel dem Spiel beider Mannschaft über fast die gesamte Dauer der Begegnung an. „Das war wirklich keine spielerische Glanzleistung, allerdings von beiden Teams“, befand Schwelms Trainer Falk Möller. Nach ausgeglichenem Beginn konnte sich Wedel dank eines 7:0-Laufs gegen Ende des ersten Viertels auf 13:20 aus Schwelmer Sicht absetzen.

Schwelm bleibt im Spiel – und dreht es noch rechtzeitig

Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber, in der Tabelle knapp hinter den EN Baskets, in der Folge sukzessive bis auf 14 Punkte aus. Schwelm ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, blieb gedanklich in der Begegnung und konnte den Rückstand bis zum Schlussviertel auf neun Punkte verkürzen.

Gänzlich drehen konnten die EN Baskets die Begegnung dann aber erst mit ihrem letzten Ballbesitz, den Chris Frazier mit einem Dreier abschloss und damit für die allererste Führung seiner Mannschaft überhaupt in diesem Spiel sorgte. „Gegen Ende ist in unserer Defensive die Intensität gestiegen. Da hat es geholfen, dass wir durch getroffene Würfe mehr Selbstvertrauen gesammelt hatten“, so Möller. Wedel kam in den verbliebenen sechs Sekunden noch zu einem Dreier durch Michal Kozak, der allerdings nicht den Weg durch die Reuse fand. Durch den Erfolg in Norddeutschland liegen die EN Baskets aktuell nur noch einen Sieg hinter den Playoffplätzen. Dafür muss dann auch schon einmal schmutziger Sieg wie der in Wedel reichen.

Die Viertel: 28:16, 14:20, 22:17, 16:29.

EN Baskets Schwelm: Merz (23), Behr (14), Frazier (13), Ziring (11), Boutte (7), Oldham (6,10 Rebounds), Hornscheidt (6), Eichler (2), Flaa, Urspruch (dnp).

