EN Baskets Schwelm: Geisterspiel gegen Wedel bestätigt

Reduzierte Kapazität beim ersten Heimspiel der Baskets. Selbst das könnte am kommenden Wochenende nicht erlaubt sein.

Schwelm. Die Basketball-Partie gegen Wedel am kommenden Samstag soll vor leeren Rängen stattfinden. Treffen der Ministerpräsidenten mit Spannung erwartet.

Kann das nächste Heimspiel der EN Baskets Schwelm in der ProB stattfinden? Und falls ja, unter welchen Umständen? Die erste Frage hat der Basketball-Verein am Montag noch mit „ja“ beantwortet. „Am kommenden Samstag findet das nächste Heimspiel der EN Baskets Schwelm statt“, stellte der Verein klipp und klar auf Facebook fest und versah die Aussage mit zwei Ausrufezeichen. Um 19.30 Uhr soll die Partie gegen den SC Rist Wedel steigen.

Gespräche mit dem Ordnungsamt

Die zweite Frage, die nach den Umständen, war am Dienstag Thema von Gesprächen mit dem Ordnungsamt. Hier sollte abgestimmt werden, wie viele Zuschauer unter Einhaltung des Hygienekonzeptes zugelassen werden können. Geschäftsführer Omar Rahim erklärte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Die Tendenz geht zum Geisterspiel.“ Am Abend kam dann die Bestätigung: "Wir sind sehr traurig und müssen Euch mitteilen, dass das Heimspiel am kommenden Samstag gegen SC Rist Wedel ein 'Geisterspiel' wird", teilte der Verein auf Facebook mit.

Nachdem beim ersten Heimspiel 300 Zuschauer vor Ort waren, soll diesmal also eine leere Schwelm-Arena Schauplatz der zweiten Partie sein.

Alle Planungen könnten aber schnell zu Makulatur werden. Am Mittwoch trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, um über die aktuelle Corona-Lage zu sprechen. Sollten dann härtere Maßnahmen bis hin zu einem Lockdown beschlossen werden, hätte sich die Vorfreude auf das kommende Baskets-Spiel erledigt.