EN Baskets halten gegen ProA-Ligisten gut mit

Koblenz/Schwelm. Der nächste Test vor der neuen ProB-Saison der EN Baskets ist absolviert, wieder werden Fortschritte gemacht. So geht die Vorbereitung weiter.

Die EN Baskets Schwelm haben am vergangenen Wochenende die nächsten Schritte ihrer Vorbereitung für kommende ProB-Saison hinter sich gebracht. Gegen die EPG Baskets Koblenz gab es eine 75:71 (44:37)-Niederlage.

Das Testspiel fand in Koblenz unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beide Teams traten nicht in kompletter Besetzung an. Sowohl Schwelms Trainer Falk Möller als auch Geschäftsführer Stephan Völkel bewerten den Test als Schritt in die richtige Richtung. Gegen einen ProA-Ligisten zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung mit lediglich vier Punkten zu unterliegen, sei eine positive Bestandsaufnahme.

In den Play-Offs der vergangenen Saison scheiterten die Schwelmer Basketballer im dritten und entscheidenden Spiel gegen die Koblenzer, nachdem sie zuvor mit einer starken Leistung im zweiten Spiel gegen den Topfavoriten ausglichen. Auch nach der spielfreien Zeit und dem Abgang von Topspieler CJ Oldham befinden sich die EN Baskets aktuell wieder auf einem zufriedenstellenden Level.

Dieses soll bis zum Saisonstart am 30. September gehalten werden. Am 17. September wird es die offizielle Saisoneröffnung geben. Mit auf dem Tagesplan steht dann das erste und einzige öffentliche Vorbereitungsspiel der EN Baskets an. Gegner sind die SparkassenStars Bochum, die Partie wird um 16 Uhr beginnen. Somit testen die Schwelmer erneut gegen einen ProA-Ligisten. Die restlichen Spiele der Vorbereitung werden die Schwelmer Basketballer wie auch am vergangenen Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Die Gegner werden noch bekanntgegeben.

