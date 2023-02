EN Baskets: Dieses Mal ist ein Sieg Pflicht

Schwelm. Die Tabelle spricht immer deutlichere Bände: Wenn die EN Baskets Schwelm in die Playoffs möchten, muss am Sonntag ein Sieg in Wedel her.

Nach der bitteren Heimniederlage in der vergangenen Woche gegen Lok Bernau wird es für die EN Baskets Schwelm nun Zeit, wieder Punkte einzufahren, wenn das zuvor angestrebte Ziel der Play-offs noch erreicht werden soll. Am Sonntag um 17 Uhr geht es für die Schwelmer auswärts gegen den SC Rist Wedel.

Im Hinspiel erzielte die Mannschaft von Coach Falk Möller ganze 103 Punkte, im letzten Spiel waren es unter 60. „Ich glaube nicht, dass das noch mal passieren wird. Wir werden diesmal mehr scoren“, ist sich Möller sicher. Für die Schwelmer war es umso ärgerlicher, dass die schlechteste Dreierquote der Saison ausgerechnet gegen einen schlagbaren Tabellenzweiten erfolgte. Trotzdem werde die Leistung aus der Vorwoche für das kommende Spiel beflügeln.

Halle in Wedel ist ein hartes Pflaster

Es steht allerdings auch fest, dass es eine alles andere als bequeme Aufgabe am Wochenende wird. „In Wedel ist es eigentlich immer unangenehm zu spielen. Es ist eine Halle mit einem harten Boden und harten Körben“, so Möller. Für die Baskets sei das nicht ungewohnt und daher nicht allzu dramatisch, nach langer Anreise jedoch etwas, woran man sich erst einmal gewöhnen muss.

Die Schwelmer erwartet ein Spiel, das womöglich noch wichtiger ist, als das der Vorwoche. Gegner Wedel lauert mit zwei Punkten weniger direkt im Nacken. Um den Anschluss an die Play-off-Plätze zu halten, ist ein Sieg Pflicht. „Wir wollen gerne mit einem guten Gefühl in die Pause gehen und das Spiel unbedingt gewinnen, um die Chancen zu erhalten“, so Möller. Die EN Baskets stehen nach der Niederlage gegen Bernau mit 14 Punkten auf Rang zehn, zwei Plätze hinter den Playoffs. Vor ihnen stehen drei Teams mit 16 Punkten, die nicht außer Reichweite geraten sollen.

Mit voller Kapelle nach Wedel

Personell macht Möller bei den Gegnern auf Topscorer Harrison Cleary aufmerksam. Der Amerikaner kann aktuell die zweitmeisten Punkte der Liga verzeichnen. „Den haben wir im Hinspiel gut aus dem Spiel genommen, das müssen wir auch wieder hinbekommen“, so Möller. Bei den Baskets gibt es keine Ausfälle zu vermelden. Lennart Urspruch wird wieder zum Team stoßen. Da er mit den SW Baskets Wuppertal bereits am Samstag spielt, kann er am Sonntag mit nach Wedel reisen.

