Emotionen, Siege, Aufreger: Die Highlights des Jahres 2023

Schwelm Das vergangene Jahr hatte im lokalen Sport eine Menge zu bieten. Wir haben in sechs Kategorien unsere Höhepunkte zusammengestellt.

Das neue Jahr 2024 steckt noch in den Anfängen, noch ist also nicht zu spät, auf das Sportjahr 2023 in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm zurückzuschauen. Neben großen Siegen, Aufstiegen und Niederlagen gab es entsprechend auch viele Emotionen – positiv wie negativ. Wir haben in sechs Kategorien unsere Höhepunkte des vergangenen Jahres im lokalen Sport zusammengestellt.

Die Momente des Jahres

Andreas Sander rast aufs Podium: Lange Zeit kratzte der Ennepetaler Skirennfahrer an den Plätzen ganz vorne bei Weltcuprennen, oft fehlte nicht viel, damit der inzwischen 33-jährige Sander auch mal auf das Siegertreppchen steigen durfte. Im Endspurt des Weltcup-Winters 2023 schafft er es endlich – und das gleich doppelt. Erst landet der für die SG Ennepetal startende Sander in Aspen (USA) im Super-G auf Platz zwei, ehe er im Saisonfinale in Soldeu (Andorra) auch in der Abfahrt auf Platz drei landet. Am Ende steht Sander in der Gesamtwertung so gut da wie noch nie in seiner Laufbahn.

Der TuS Ennepetal II steigt auf: Unter Leitung von Marius Hornschuh spielt die junge Mannschaft eine herausragende Saison in der Fußball-Kreisliga A2. Einzig die TSG Sprockhövel II kann mit den Ennepetalern Schritt halten, die nur vier der 30 Saisonspiele nicht gewinnen können. Trotzdem schafft die TuS-Reserve den Aufstieg in die Bezirksliga nur über einen Umweg, weil das Entscheidungsspiel gegen eine mit vielen Landesligaspielern verstärkte Mannschaft der SpVg. Hagen 11 II klar verloren geht. In der Relegation gegen den SV Setzen setzt sich Ennepetal II nach einem 2:2 im Hinspiel auswärts vor über 1000 Zuschauern souverän mit 4:0 durch – und feiert anschließend die längste Party des Jahres.

Fünfter Aufstieg in Serie: Die Volleyballerinnen des TVE Vogelsang sind nicht aufzuhalten. Im Frühjahr 2023 steigt das junge Team zum fünften Mal in Folge auf und darf sich seitdem Verbandsligist nennen. Die Mannschaft von Trainer Gernot Jost krönt damit eine großartige Entwicklung der vergangenen Jahre, in dem das Team von Erfolg zu Erfolg eilte. Auch bei der Westdeutschen Meisterschaft der U20-Juniorinnen in eigener Halle hinterlässt die Mannschaft einen guten Eindruck, der TVE präsentiert sich zudem erneut als geeigneter Ausrichter.

Neuer Rekord beim Schwelmer Citylauf: Die Innenstadt der Kreisstadt wird im September zum Treffpunkt für über 1000 teilnehmende Läuferinnen und Läufer. Damit ist das von der RE Schwelm bestens organisierte Laufevent auf dem bisherigen Höhepunkt angekommen, denn so viele Teilnehmende hatte es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Hier gibt es die besten Bilder.

Die Aufreger des Jahres

Gewalteskalation des SV Ararat: Im April kommt es zu hässlichen Szenen im Silscheder Waldstadion. Spieler des kurdischen Vereins gehen auf Zuschauer los und prügeln teilweise mit Gegenständen auf wehrlose Menschen ein, die Bilder davon machen schnell die Runde. Die Täter werden anschließend identifiziert und vom Kreissportgericht verurteilt. Der Verein bemüht sich anschließend um einen Neuanfang, gerät aber im November durch den Ausschluss eines Pressevertreters überregional in die Schlagzeilen.

Faustschlag gegen Schiedsrichter: Im Oktober brennen bei Fabian Voß die Sicherungen durch. Beim Spiel des Fußball-A-Ligisten BW Voerde II gegen den TuS Hasslinghausen schlägt der Torhüter den Schiedsrichter mit der Faust. Noch am selben Abend äußert er sein Bedauern über diese Aktion, was ihm auch vor dem Kreissportgericht angerechnet wird. Voß wird für acht Jahre gesperrt, die letzten zwei Jahre dieser Sperre werden aber auf Berufung ausgesetzt.

Sascha Valadi-Odina verklagt den VfB Schwelm: Die Zeit als Trainer beim Schwelmer Fußball-Bezirksligisten endet noch vor dem letzten Spieltag der vergangenen Saison, wie groß die Differenzen sind, zeigt sich wenige Monate später. Valadi-Odina zieht gegen den VfB Schwelm vor Gericht und fordert finanzielle Entschädigung, ein erster Gütetermin endet ohne Einigung. Letztlich kommt es aber nicht zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht, da sich beide Parteien kurz zuvor auf eine Summe für den Ex-Trainer einigen können.

Hasslinghausen erwirkt Wiederholungsspiel: Weil kurz vor dem Tor zum 0:2 aus Haßlinghauser Sicht der Schiedsrichter den Ball berührt, das Spiel aber nicht unterbricht, legt der TuS Protest gegen die Wertung des Derbys gegen die TSG Sprockhövel II ein. Das sorgt für großen Unmut in der Fußballszene, die Haßlinghauser bekommen aber Recht und das Spiel wird wiederholt – und zu einer klaren Angelegenheit: Sprockhövel gewinnt deutlich mit 6:1.

Die Entscheidung des Jahres

Eingleisige Kreisliga A kommt: Die Forderung nach der Fusion der beiden höchsten Ligen im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr gab es schon lange, und doch kommt die Entscheidung zur Einführung einer eingleisigen Kreisliga A ab der Saison 2025/26 für viele überraschend. Auf dem Staffeltag im Sommer verabschiedet die Mehrheit die Vereine diesen Beschluss, der bereits Auswirkungen auf die Planungen der Vereine hat.

Die Personen des Jahres

Hakim Kerim Celik: Der junge Fußballer von der SpVg. Linderhausen bekommt im vergangenen Jahr die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Wie der 18-Jährige und seine Familie damit umgehen, ist beeindruckend. Große Unterstützung kommt Celik dabei von seinem Verein und der gesamten Fußballszene.

Frank Schemmer: Die prägende Figur des Handballsports in Schwelm stirbt im Sommer nach schwerer Krankheit. Schemmer übernahm bei der Roten Erde viele Funktionen, schuf Strukturen und war der Ansprechpartner, wenn es um den Handball in der Kreisstadt ging.

Lilli Steinbach: Die 14 Jahre junge Ennepetalerin schießt die U16-Westfalenliga kurz und klein. 37 Tore erzielt sie für den VfL Bochum in gerade einmal 19 Spielen und wird Torschützenkönigin.

Die Spiele des Jahres

Drama bei den EN Baskets Schwelm: Zu Jahresbeginn verspielen die ProB-Basketballer nach einem unter besonderen Voraussetzungen zustande gekommenen Sieg in Iserlohn das Rückspiel gegen die Kangaroos in eigener Halle einen sicheren Sieg. Schwelm geht kurz vor Schluss mit zwei Punkten in Führung, leistet sich dann aber ein unnötiges Foul und verliert das Spiel vor großer Kulisse an der Freiwurflinie. Trotzdem schaffen es die EN Baskets in die Playoffs, wo sie den späteren Meister Koblenz am Rand einer Niederlage bringen.

VfL Bochum gastiert in Gevelsberg: In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison gastieren die Profifußballer des VfL Bochum für ein Testspiel im Gevelsberger Stadion Stefansbachtal. Der FSV stellt ein tolles Event auf die Beine, 1700 Zuschauer verfolgen das Spiel gegen den Oberligisten Kickers Emden vor Ort, Tausende sind zudem via Stream zugeschaltet. Bochum zeigt im zweiten Durchgang seine Klasse und gewinnt nach einem 2:2 zur Halbzeitpause mit 9:2.

Die Enttäuschungen des Jahres

FSV Gevelsberg verpasst knapp den Aufstieg: Der Fußball-Bezirksligist spielt eine überragende Rückrunde und steht kurz vor Saisonende an der Tabellenspitze. Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen BW Voerde lässt der FSV aber Punkte liegen, die in der Endabrechnung fehlen – der VfB Westhofen steigt in die Landesliga auf. Gevelsberg unterliegt anschließend in der ersten Relegationsrunde gegen Westfalia Huckarde und bleibt Bezirksligist.

Frühes WM-Aus für Oberdorf und Popp: Die Euphorie rund um die Nationalmannschaft der Frauen war riesig, die Erwartungshaltung vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hoch. Das DFB-Team um Kapitänin Alex Popp aus Silschede und Lena Oberdorf aus Gevelsberg wird dem aber nicht gerecht und scheidet als Mitfavorit überraschend schon nach der Vorrunde aus. Einzig Popp weiß zu überzeugen und trifft in drei Spielen vier Mal.

