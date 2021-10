Emotionale Rückkehr für Trainer Lars Möske nach Voerde

Ennepetal/Gevelsberg. Einst stieg er mit Blau-Weiß aus der Kreis- in die Bezirksliga auf. Seit Sommer ist Möske Trainer beim FC Vogelsang. So lief das Wiedersehen.

Für Lars Möske war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer. Der neue Trainer vom FC Gevelsberg-Vogelsang ist an seiner alten Wirkungsstätte auf seinen ehemaligen Verein getroffen. Die Partie gegen Voerde II war für ihn nicht nur sehr emotional, sondern er hat bei seiner Rückkehr deutlich gewonnen: Mit 4:0 setzte sich Möske mit seinem FC Vogelsang am Tanneneck durch.

Im Gespräch mit dem ehemaligen Übungsleiter des Ennepetaler Vereins wird schnell deutlich, dass ihn mit BW Voerde viel verbunden hat – auch emotional. Angesprochen auf seine Zeit in Ennepetal hört Möske kaum auf zu erzählen. Sogar vom Kaffee vor dem Spiel, den er stets mit BW-Urgestein Martin Zlakowski trank, schwärmt der heutige FC-Trainer bis ins letzte Detail.

Deshalb war der vergangene Spieltag für Möske besonders: „Ich wurde schon sehr früh wach und war sehr angespannt. Das passiert mir normalerweise nicht“, sagt er. Zwar kann Möske kaum aufhören, über seine Rückkehr zu reden. Das Gefühl, welches er den ganzen Tag über bei seinem Wiedersehen hatte, kann er jedoch nur sehr schwer mit den passenden Worten beschreiben. „Es war ein sehr komisches Gefühl. Ich hatte Magengrummeln und musste die ganze Zeit leicht schwitzen. Es war sehr emotional“, erklärt er.

Stimmung schlägt am Spieltag um

Auf die Begegnung mit Vogelsang gegen Voerde hat sich der Übungsleiter bereits die ganze Woche gefreut. „Am Sonntag ist die Stimmung bei mir jedoch umgeschlagen. Die ganze Vorfreude hat sich irgendwann in Nervosität verwandelt“, sagt er zu seinen Gefühlen am Spieltag. Als er am Platz war, schwirrten bei ihm die vielen Jahre, welche er am Tanneneck erlebte, wieder durchs Gedächtnis: „Die ganze Zeit ratterten die Erinnerungen in meinem Kopf runter. Es kamen sehr viele alte Situationen wieder in mir hoch“, sagt er.

Als die Begegnung in der A-Liga aber angepfiffen wurde, war er mit den Gedanken jedoch schlagartig nicht mehr in der Vergangenheit, sondern beim Spielgeschehen. Dabei half möglicherweise auch der stürmische Beginn seiner Mannschaft. Die Vogelsanger lieferten in der Anfangsphase eine furiose Leistung ab und gingen schnell mit drei Toren in Führung.

Doch trotz des guten Auftretens seiner Spieler auf dem Platz konnte Möske sich am Seitenrand nicht ausgelassen und mit großen Emotionen über die Treffer seiner Spieler freuen. „Ich konnte bei unseren Toren nicht jubeln“, beschreibt er, wie er sich bei den Erfolgserlebnissen während der Begegnung verhalten hat. Auch bei dem vierten und letzten Treffer seines Teams brach der Coach nicht in Jubel aus.

Besondere Aktion von BW Voerde

Für ein gutes Gefühl ohne Einschränkungen sorgte dagegen eine ganz besondere Aktion von dem Gastgeber BW Voerde. Diese haben mit einer netten Geste vor der Partie ihrem ehemaligen und langjährigen Übungsleiter eine schöne Überraschung bereitet. „Ich durfte in meine alte Kabine, welche eigentlich für die Heimmannschaft bestimmt ist. Als ich dort reingekommen bin, musste ich erst einmal schlucken. Ich musste an die ganzen schönen Jahre denken“, beschreibt Lars Möske die Situation.

Seine Rückkehr hatte aber nicht nur eine große Bedeutung für den Trainer persönlich. Auch für die Gevelsberger war der Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen ein wichtiger Erfolg. Durch den Sieg steht Vogelsang zurzeit auf dem fünften Tabellenplatz. „Ich denke nicht, dass wir die Platzierung halten können. Wir freuen uns aber sehr über die Momentaufnahme und müssen abwarten, was wir noch erreichen können“, sagt der Coach mit Blick auf die noch junge Saison.