Emina Rasidovic: „Ein paar Punkte haben wir liegen gelassen“

Gevelsberg Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede greifen an. Eine der neuen Spielerinnen zeigt gleich ihr ganzes Können.

Am Samstag um 17 Uhr starten die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede bei der SG Menden Sauerland Wölfe II in das neue Jahr. Mit 15:5 Punkten steht die HSG im oberen Tabellendrittel, das im Sommer teils neu formierte Team hat sich in kürzester Zeit gefunden. Ein wichtiger Teil davon ist Emina Rasidovic, die sich auf der Rechtsaußenposition inzwischen als Stammkraft etabliert hat.

Trainer Thorsten Stephan ist voll des Lobes über seinen Neuzugang. „Emina hat sich sehr schnell bei uns integriert und ist sowohl vorne mit ihrem Tempo als auch in der Deckung eine echte Stütze.“ Für die Zukunft sieht Stephan bei seiner Spielerin noch weiteres Entwicklungspotenzial. „Sie hat schon große Fortschritte gemacht und ist mir ihrer Entwicklung noch nicht am Ende.“

Sie sind im Sommer gemeinsam mit drei anderen Spielerinnen aus Schwelm zur HSG gewechselt. Wie schwer fiel Ihnen die Umstellung und wie blicken Sie auf Ihr erstes halbes Jahr in Gevelsberg zurück?

Die Umstellung war zunächst nicht einfach, weil wir bei der RE Schwelm ein tolles Team hatten. Als ich dann hier angekommen bin, haben meine Mitspielerinnen und der Trainer es mir sehr einfach gemacht. Wir wurden alle vier super aufgenommen und haben uns menschlich und spielerisch gut eingegliedert.

Mit 15:5 Zählern verlief die Hinrunde sehr gut. Wie bewerten Sie den Teamerfolg und was erhoffen Sie sich für die Rückrunde?

Insgesamt haben wir eine stabile Hinrunde gespielt. In dem ein oder anderen Spiel haben wir aber Punkte gelassen, wo für uns mehr drin gewesen wäre. Für die Rückrunde hoffe ich, dass wir genau in diesen Partien uns steigern und die Zähler holen, die wir im Hinspiel haben liegen lassen.

Am Samstag treten Sie mit der HSG bei der heimstarken SG Menden Sauerland Wölfe II an. Was erwarten Sie von der Partie und worauf wird es für Gevelsberg ankommen?

Nach der Pause wird es wichtig sein, schnell wieder in unseren Rhythmus zu kommen. Dafür braucht es eine geschlossene Teamleistung, die mit einer stabilen Deckung anfängt. Das war auch in der bisherigen Saison der Schlüssel für uns.

