Einmal rund um die Stadt – mit einem Vize-Weltmeister

Ennepetal. Wenn am Sonntag hunderte Walker, Wanderer und Läufer rund um Ennepetal laufen, ist ein prominenter Teilnehmer auf den ersten Kilometern mit dabei.

Es ist mit Abstand die größte Laufveranstaltung in Ennepetal und hat sich inzwischen zu einem echten Großevent für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus nah und fern entwickelt. Und so rechnen die Veranstalter am Sonntag mit einer steigenden Zahl an Walkern, Wanderern und Läufern, die sich auf den Weg über entweder die gesamte Strecke mit 60 Kilometern oder über eine der fünf Etappen bei „Rund um Ennepetal“ auf den Weg machen werden. Die früher als Bürgermeister-Lauf-& Wandertag bekannten Veranstaltungen hält neben der Namensänderung aber noch einige andere Änderungen parat – und einen besonders prominenten Teilnehmer.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Es ist tatsächlich ein Zufall, dass Andreas Sander an diesem Wochenende auf Heimaturlaub ist. Der Wahl-Allgäuer befindet sich inmitten seiner Vorbereitung auf den kommenden Weltcup-Winter, wo der Vize-Weltmeister in der Abfahrt seine guten Platzierungen aus dem vergangenen Winter gerne wiederholen möchte. „Das passt für mich sehr gut, weil wir ohnehin individuell trainieren müssen“, sagt Andreas Sander.

Läuft 16 Kilometer mit: Skirennläufer und Vize-Weltmeister Andreas Sander. Foto: Marinko Prša

Allerdings wird sich der Skirennläufer nicht über die komplette Distanz von 60 Kilometern unter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mischen, sondern versuchen, mit den Ausdauer-Assen über die erste Etappe mitzuhalten. „Ich darf mich da schon gerne verausgaben“, sagt Sander mit einem Schmunzeln, erwartet allerdings nicht, mit den auf lange Strecken spezialisierten Sportlerinnen und Sportlern mithalten zu können. „Dafür bin ich wahrscheinlich zu schwer“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Neuer Startpunkt in Rüggeberg

Gelegen kommt Andreas Sander der Start der beliebten Veranstaltung. Dieser ist nämlich nicht wie bisher üblich am Bremenstadion, sondern am Sportplatz in Rüggeberg, also quasi vor der Haustür von Andreas Sanders Heimathaus. „Das hat zum Vorteil, dass wir keinen Bustransfer mehr zwischen Start und Ziel benötigen“, sagt Olaf Stutzenberger von den Sportfreunden Ennepetal. Sein Verein organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit Skigemeinschaft, RW Rüggeberg und der Stadt Ennepetal.

Die Strecke bei rund um Ennepetal. Foto: Marc Büttner / funkegrafik nrw

Das besondere an der Umrandung des Ennepetaler Stadtgebiets ist neben der einmaligen Landschaft, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der fünf Etappen bestaunen können, dass verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme bestehen. Die erste Etappe führt vom Vereinsheim von RW Rüggeberg bis zur ehemaligen Gaststätte „Meier am Külchen“, vorbei an der Heilenbecker Talsperre, der Gaststätte „Spreeler Mühle“, dem Beyenburger Stausee bis zum ehemaligen Restaurant im Ortsteil Königsfeld. Mit 16 Kilometern ist die erste Etappe der längste der insgesamt fünf Streckenabschnitte.

In Haspe geht es um die dritte Talsperre

Weiter geht es dann in Richtung Gevelsberg bis zum Bahnhof in Ennepetal auf den elf Kilometern bis zur Grenze nach Gevelsberg, wobei auch ein kleiner Abschnitt über Schwelmer Stadtgebiet führt. Etappe Nummer drei (13 Kilometer) bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann nach Hasperbach ehe es auf der vierten Etappe über elf Kilometer entlang der Hasper Talsperre und mitunter grenzüberschreitend nach Hagen bis zur Peddenöde geht. Auf der neun Kilometer langen Schlussetappe – kurz über Breckerfelder Stadtgebiet – geht es zurück zum Startpunkt nach Rüggeberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm