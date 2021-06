Wer spielt ab wann und wer wann gegen wen? Um diese Fragen zu den Begegnungen der Fußball-Kreisliga A – wie hier FC Gevelsberg-Vogelsang (gelbes Trikot; Philipp Wiesner am Ball im Duell mit Torben Krämer) gegen TuS Haßlinghausen – geht es unter anderem beim Staffeltag in Haßlinghausen am 31. Juli.