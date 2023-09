Eine gute Halbzeit und Eric Grönloh reichen Hasslinghausen

Wetter. Wohl dem, der so einen Stürmer hat: Eric Grönloh ballert sich an die Spitze der Torjägerliste und seinen TuS Hasslinghausen auf den zweiten Platz

Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten sah Daniel Utech bei dem 4:1 (4:0)-Sieg seines TuS Hasslinghausen über den SuS Volmarstein. Durch den vierten Sieg klettert das Team vom Landringhauser Weg auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A2 – und einer steht in der Liga nun ganz oben.

Gleich vier Mal durfte Eric Grönloh seine Mitspieler zum Jubel in der ersten Halbzeit in die Arme nehmen. Der Haßlinghauser schoß sich mit seinen vier Treffern an die Spitze der Torjägerliste, insgesamt acht Tore stehen bei ihm nach sechs Spielen nun zu Buche. „Seine Treffer waren der Dosenöffner für uns“, befand auch Trainer Utech. Grönloh traf in der 21., 30. und 42. Minute nach feiner Vorarbeit seiner Nebenleute, in der 27. Minute verwandelte er zudem einen an ihm verursachten Foulelfmeter.

Hasslinghausen schaltet ein paar Gänge zurück

So war die Begegnung zur Pause eigentlich entschieden, doch ein laut Utech unberechtigter Handelfmeter brachte den SuS zurück. Alec Konieczny traf zum 1:4 aus Volmarsteiner Sicht (53.), einen zweiten Strafstoß drei Minuten vor dem Ende konnte Schlussmann Noah Jantzon aber entschärfen. „Die zweite Hälfte ist so dahingeplätschert, wir haben Volmarstein wieder ins Spiel gebracht“, ärgerte sich der ansonsten zufriedene TuS-Trainer über die Leistung seines Teams nach dem Seitenwechsel.

