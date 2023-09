Eine gute Halbzeit reicht nicht Voerde in Dortmund nicht

Dortmund/Ennepetal. Nach zwei Siegen setzt es beim Top-Team OSC Dortmund die erste Niederlage in der Handball-Verbandsliga für die TG Voerde. So lief das Spiel.

Nach zwei Siegen zum Auftakt musste Handball-Verbandsligist TG Voerde am Freitagabend die erste Niederlage der noch jungen Saison hinnehmen. Beim OSC Dortmund verpasste das Team von Trainer Kai Henning eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs und ging mit 27:30 (10:14) als Verlierer vom Feld. Ausschlaggebend für die Pleite war vor allem die erste Halbzeit, in welcher die Voerder nicht zu ihrem Spiel fanden.

Die Hausherren setzten dem Gegner von Anfang an mit einer harten und kompakten Deckung zu, agierten phasenweise offensiv gegen die guten Rückraumschützen der Gäste. Der TGV gelang es nicht, das gewohnte Tempo in den eigenen Angriff zu bekommen. In den Eins-gegen-Eins-Situationen fehlte die letzte Überzeugung, die Dortmunder erwiesen sich als deutlich torgefährlicher. Da auch die die Abwehr Probleme mit dem Offensivspiel des OSC hatte, fehlten den Voerdern die einfachen Treffer im Gegenstoß. Henning versuchte es mit einigen Wechseln und taktischen Umstellungen, am Spielverlauf änderte dies jedoch nur wenig.

Voerde im ersten Durchgang zu statisch

Die Gastgeber nutzten ihre Überlegenheit und setzten sich zur Pause verdient bis auf vier Treffer ab. „Wir hatten zu wenig Bewegung im Angriff, um die Deckung des OSC in Bedrängnis zu bringen“, analysierte Henning die Leistung der ersten 30 Minuten. „Unser Spiel war insgesamt zu statisch. Gegen einen Gegner wie heute wird es damit schwierig zum Torerfolg zu kommen.“

Nach dem Seitenwechsel zeigten seine Spieler eine klare Leistungssteigerung, das Handicap aus Durchgang eins erwies sich unter dem Strich jedoch als zu groß. In der 47. Minute lag die TGV mit 17:23 im Hintertreffen und sah bereits wie der sichere Verlierer aus, ehe die Gäste ihre gute Kondition unter Beweis stellten und mit einem Schlussspurt die Partie nochmals spannend machten.

Rückraumshooter Dennis Riebeling, der im Vorjahr mit 16 Treffern zum Matchwinner avancierte, brachte seine Farben mit drei Treffern in Serie wieder auf Tuchfühlung. Der OSC konterte mit einem Doppelpack, behauptete den Vorsprung bis zum 23:28 (57.) aus Sicht der TGV. Die Außenspieler Jannis Frowein und Tom Brüggemann erzielten im Anschluss zwei schnelle Treffer, Riebeling legte in Überzahl nach und zwang die Dortmunder zu einer Auszeit.

Voerde fehlt am Ende das Glück

Exakt eine Minute vor dem Abpfiff war es erneut Brüggemann, der auf 27:28 verkürzte. In dieser Phase fehlte den Voerdern mit mehreren Pfostentreffern das nötige Quäntchen Glück, so dass ihre Aufholjagd zu spät kam. Dortmunds Topscorer Nikita Maystrenko sorgte vom Kreis für die Vorentscheidung und den zweiten Saisonsieg der Dortmunder, die ihre Ambitionen als eines der Topteams der Liga untermauerten.

Kai Henning zeigte sich kurz nach dem Abpfiff mit der Reaktion seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel zufrieden. „Wir haben gesehen, dass der OSC eines der Topteams der Liga ist“, zollte er dem Gegner Respekt. „Nach der Pause waren wir deutlich griffiger und haben es besser geschafft, unser Spiel durchzuziehen. Gegen ein Team wie den OSC hat das am Ende leider nicht gereicht, dafür haben wir in der ersten Hälfte zu viel vermissen lassen.“

Voerde freut sich jetzt auf Hemer

Mit 4:2 Punkten stehen die Voerder in der Tabelle weiterhin gut da und möchten bei der Rückkehr in die eigene Halle gegen Hemer am kommenden Sonntag zurückschlagen. „Für uns heißt es jetzt Mund abputzen, aus den Fehlern lernen und in der nächsten Woche 60 Minuten konstant unsere Leistung abzurufen“, blickte Henning auf die nächste Herausforderung.

