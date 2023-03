Ein unsichtbares Juwel: Wer ist Paula Jäckel bei der HSG?

Gevelsberg. Ohne Paula Jäckel hätte die HSG Gevelsberg/Silschede wohl ein Problem. Für die Handballer ist sie gerade in dieser Saison unersetzlich.

Wenn Handball-Oberligist HSG Gevelsberg/Silschede am Freitagabend um 20 Uhr beim Tabellenzehnten TSG Harsewinkel antritt, ist es bereits das Saisonspiel Nummer 22 für die Mannschaft von Trainer Sascha Simec. Die Belastung für den ohnehin kleinen Kader in diesem Jahr ist angesichts von 17 Teams in der Oberliga hoch wie nie, weswegen nicht nur von den Spielern ein enorm hoher Einsatz nötig ist. Um überhaupt Woche für Woche eine spielfähige Mannschaft zur Verfügung zu haben, ist Simec auch auf die Arbeit von Paula Jäkel angewiesen, die das Team als Physiotherapeutin unterstützt. „Paula ist für uns ein Juwel und gerade in dieser Saison unersetzlich“, unterstreicht Simec ihren Stellenwert. „Sie hat ein sehr gutes Standing bei uns und hilft uns als Mannschaft sehr weiter. Ich möchte sie bei uns im Team nicht missen.“

Die 22-Jährige kam 2019 noch während ihrer Ausbildung zur HSG und ist ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg der Gevelsberger. Dass es in dieser Saison mit dem hohen Pensum an Spielen zu vielen kleineren Blessuren kommt, ist für Jäkel nicht überraschend. „Es fragen mehr Spieler nach einer Behandlung, glücklicherweise sind es vor allem Kleinigkeiten und keine größeren Verletzungen.“ Das liegt laut Jäkel an der sehr guten und intensiven Vorbereitung auf die kräftezehrende Saison. „Die Mannschaft hat sich im Bereich Athletik stark verbessert, das merkt man jetzt deutlich.“ Der Mehraufwand durch die gestiegene Anzahl der Spiele ist für sie kein Problem. „Die Arbeit im Vergleich zur Vorsaison hat sich insgesamt nicht groß verändert, durch die vielen Partien ist es einfach nur etwas mehr geworden.“

Spieler schwärmen von ihr

Wie wichtig eine gute und professionelle Betreuung für die Spieler sowohl unter der Woche als auch unmittelbar vor den Spielen ist, belegt auch der aktuell angeschlagene Rückraumspieler Nils Rüggeberg. „Paula ist voll integriert und gehört einfach zur Mannschaft. Ihre Arbeit sieht man von außen oft nicht, aber was sie vor den Spielen und montags bei den Trainingseinheiten für uns leistet, ist immens wichtig.“ Trotz der vielen weiteren Auswärtsfahrten versucht die 22-Jährige auch dort immer mit dabei zu sein.

Am Freitagabend wartet bereits die nächste Partie in fremder Halle mit einer Anreise von mehr als 100 Kilometern. Gegen die TSG Harsewinkel setzten sich die Gevelsberger in einem turbulenten Hinspiel knapp mit 33:32 durch. „Auswärts gegen Harsewinkel zu spielen, ist etwas vollkommen anderes als in Gevelsberg“, blickt Simec auf das zweite Aufeinandertreffen.

Wichtige Spieler fehlen

Nachdem es in den vergangnen Partien trotz vieler guter Leistungen nur zu einem Punktgewinn gegen Herne reichte, möchten die Gevelsberger in Harsewinkel erneut ihre Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen, wobei auch dieses Mal Simec wichtige Spieler fehlen werden. Dass der Gevelsberger Coach trotzdem noch auf einen gut besetzten Kader zurückgreifen kann, ist nicht zuletzt der vielen Arbeit von Paula Jäkel zu verdanken.

