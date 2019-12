Pure Freude: Hans-Peter Müller hält mit der HSG Gevelsberg am letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2014/2015 nach einem Sieg über den TuS Volmetal die Klasse.

Ennepetal. Das ist ein Paukenschlag: Trainerlegende Hans-Peter Müller übernimmt zur neuen Saison das Amt bei der TG Voerde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein alter Bekannter kehrt zur TG Voerde zurück

Er macht es noch einmal: Trainerurgestein Hans-Peter Müller übernimmt zur kommenden Saison den Cheftrainerposten der ersten Herrenmannschaft bei der TG Voerde. Nach dem angekündigten Rücktritt als Co-Trainer bei den SGSH Dragons (wir berichteten), zieht es Hans-Peter „HaPe“ Müller zurück in heimische Gefilde.

Zur kommenden Saison 2020/2021 übernimmt Müller den Posten des Cheftrainers bei den Voerder Landesliga-Handballern von Kalla Paukstadt. Der aktuelle Übungsleiter der Ennepetaler Handballer hatte angekündigt, sein Traineramt nach der laufenden Saison niederlegen zu wollen. Spielwart Werner Tweer, der den Kontakt zu Hans-Peter Müller herstellte, ist stolz über die gelungene Verpflichtung: „Mit HaPe Müller konnten wir einen Trainer mit Bundesligaerfahrung für uns gewinnen. Er wirkte als Co-Trainer bei dem VfL Eintracht Hagen und den SGSH Dragons mit, war zudem als Cheftrainer unter anderem bei der RE Schwelm und der HSG Gevelsberg-Silschede erfolgreich“.

Für den in Gevelsberg wohnhaften Müller ist es bereits das zweite Engagement bei der TG Voerde. Bereits Ende der 1980er Jahre saß er auf dem Cheftrainerposten der damaligen Voerder Bezirksligamannschaft. Seit dem ersten Engagement sind gut dreißig Jahre vergangen.

Müller sieht viel Potenzial in Voerde

Umso mehr freut sich Müller auf sein erneutes Engagement bei den Ennepetaler Handballern: „Die Truppe ist sehr jung und besitzt noch wahnsinnig viel Potential. Das will ich unbedingt aus ihr herauskitzeln.“

Neben seiner Tätigkeit als Trainer der Landesliga-Herrenmannschaft möchte er die Jugendarbeit der Handballabteilung vorantreiben. Dazu will der Übungsleiter in Schulen und Kindergärten für den Handballsport werben. Ebenso soll er als Inhaber der Trainer-A-Lizenz und Mitglied des Lehrstabs des Handballverbandes Nordrhein-Westfalen den Trainerstab der Voerder Handballabteilung weiterbilden. Neben der Aufgabe als Trainer der Landesliga-Senioren soll Müller auch für die Ausbildung der Jugendtrainer im Ennepetaler Handballverein Verantwortung tragen.

Sportlicher Leiter Lars Eisenberg: „Neben der Verpflichtung eines neuen Trainers für die erste Herrenmannschaft, war es ein wichtiges Anliegen des Vorstandes, die Arbeit im Jugendbereich wieder ausbauen zu können. Hier haben wir mit Hans-Peter Müller gleich einen doppelten Volltreffer landen können“, erklärt der Verantwortliche der TG-Handballabteilung.

Abteilungsleiter Lars Apitius: „Wir sind richtig froh, dass wir mit Hans-Peter Müller einen absoluten Handballfachmann als Trainer, aber auch als Koordinator für den Jugend- und Trainerbereich für uns gewinnen konnten. Die gesamte Handballabteilung wird von seiner Expertise profitieren.“

Verein dankt Paukstadt

Karl-Heinz „Kalla“ Paukstadt, der nach dieser Saison sein drittes Engagement bei der TGV beenden wird, gratulierte dem Vorstand zur Trainerverpflichtung. Er bleibt der Handballabteilung weiterhin freundschaftlich verbunden. „Wir sind Karl-Heinz Paukstadt sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre. Er hat als Aufsteiger in der vergangenen Saison einen überragenden dritten Platz erzielt und viele junge Spieler in die Mannschaft integriert. Auch in der traditionell schwierigeren zweiten Saison steht die Mannschaft auf einem guten fünften Platz,“ lobt Abteilungsleiter Apitius die Arbeit des scheidenden Cheftrainers.

Bevor Müller das Traineramt von Paukstadt übernimmt, wird der aktuelle Übungsleiter der Ennepetaler die laufende Saison jedoch als Trainer bis zum letzten Spieltag der Saison begleiten. Am Wochenende setzte sich die TG unter seiner Leitung knapp mit 39:37 bei der SG Menden II durch.