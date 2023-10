Eigentlich ist für Gevelsberg II jedes Spiel ein Endspiel

Gevelsberg. Vergangene Woche verpasste die HSG-Reserve zwei mögliche Punkte in Olpe, jetzt kommt der nächste schwere Brocken. Doch verstecken gibt es nicht.

In einer Saison, wo es wiederholt zu einem vermehrten Abstieg aus der Handball-Landesliga kommen wird, hat eigentlich jedes Spiel für die HSG Gevelsberg/Silschede II ein klein wenig Endspiel-Charakter. „Viel darfst du nicht liegen lassen“, weiß dementsprechend auch Trainer Marco Luciano. Umso ärgerlicher, dass sich die HSG-Reserve am vergangenen Wochenende bei der 20:24-Niederlage um mögliche Bonuspunkte beim Spitzenteam TV Olpe brachte – denn auch am kommenden Samstag (19.15 Uhr) kommt mit dem RSVE Siegen eines der besseren Teams in die Halle West.

Wie auch vor dem Olpe-Spiel rechnet sich Marco Luciano nicht unbedingt etwas gegen die Siegener aus. „Das ist schon eine sehr gute Truppe mit einem sehr guten Trainer“, schaut der HSG-Coach auf die Truppe um Caslav Dincic. Siegen kommt mit einer eingespielten Mannschaft nach Gevelsberg, die über einen wurfgewaltigen Rückraum verfügt und sich über eine gute Struktur im Spiel auszeichnet. In der vergangenen Saison war für die Gevelsberger gegen Siegen nichts zu holen, beide Spiele gingen deutlich verloren.

Offensiv muss Gevelsberg deutlich zulegen

Doch verstecken will er sich mit seinem Team dagegen nicht, viel mehr möchte die HSG-Reserve, wie in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass sie auch vermeintlich stärkeren Teams Probleme bereiten kann.

Dafür benötigt es laut Marco Luciano eine starke Defensive wie zuletzt in Olpe. „Nur dann kommen wir für einen Sieg in Frage“, sagt er, fordert im gleichen Atemzug aber auch eine höhere Effektivität im eigenen Abschluss. Genau das war, gepaart mit zu vielen Zeitstrafen in der entscheidenden Phase der Partie, der Grund, warum die Gevelsberger in Olpe leer ausgingen. „24 Gegentore sind okay, aber 20 eigene sind eben Schrott“, findet Luciano.

Zehn motivierte Spieler sind Luciano lieber

Personell könnte es momentan etwas rosiger aussehen, die Trainingswoche verlief aufgrund von Krankheiten und beruflichen Verpflichtungen alles andere als rund. Am Wochenende stehen aber wieder mindestens zehn Spieler im Aufgebot, an die Luciano eine klare Forderung richtet. „Wenn wir zehn Spieler haben, die bereit sind alles zu geben, kann das mehr wert sein, als zwölf Spieler, von denen sich einige verstecken.“ Das kann sich in dieser Saison kein Team in der Handball-Landesliga leisten.

