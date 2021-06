Ehemaliger Spieler aus Schwelm bester ProB-Spieler

Bester Spieler der abgelaufenen Saison in der ProB.: der ehemalige Schwelmer Baskets-Akteur Niklas Geske, der mit den VfL SparkassenStars Bochum in die ProA aufgestiegen ist.

Schwelm. Darum ist Niklas Geske, ehemaliger Spieler der EN Baskets Schwelm, als bester ProB-Spieler ausgezeichnet worden.

Zum Ende der Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A und Pro B werden die besten Trainer, Spieler und Nachwuchs-Akteure der Saison gekürt. Beispielsweise ist der 181-fache Nationalspieler Hansi Gnad als bester ProA-Coach geehrt. Der 58-Jährige Trainer der Bayer Giants Leverkusen spielte auch vier Jahre für Brandt Hagen (1994-1995, 1999-2001).

Überragender Spieler beim Nord-Meister

In der ProB führte kein Weg an dem ehemaligen Schwelmer Baskets-Spieler Niklas Geske vorbei. Mit den VfL SparkassenStars Bochum wurde er Nord-Meister und schaffte er den Aufstieg in die ProA. Im Playoff-Halbfinale setzte sich das Team von Felix Banobre gegen die WWU Baskets Münster um Thomas Reuter, einem weiteren ehemaligen Schwelmer Baskets-Spieler, durch.

Bester ProA-Trainer: Hansi Gnad (re.); hier im Gespräch mit Baskets-Trainer Falk Möller am Rande des Playoff-Spiels Leverkusen gegen Schwelm im März 2019. Foto: Michael Scheuermann / WP

Überragender Spieler der gesamten Spielzeit: Niklas Geske, der nicht nur überragende 19,4 Punkte im Schnitt beisteuerte, sondern auch 8,8 Assists. Und für den 27-Jährigen ist das Kapitel Bochum damit noch nicht beendet. Der Guard verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Bereits in der Saison 2012/2013 gehörte er zum Kader der Bochumer. Die schafften in der Saison den Sprung von der 1. Regionalliga West in die 2. Basketball Bundesliga ProB.

