Drittligist kommt zur Gevelsberger Saisoneröffnung

Gevelsberg. Die Saison rückt mit großen Schritten näher, da hat sich der Handball-Verbandsligist Gevelsberg/Silschede eine richtige Prüfung ins Haus geholt.

Eine Woche nach den Bergischen Handballmeisterschaften laufen die Spieler der HSG Gevelsberg/Silschede am Freitagabend um 20.15 Uhr vor eigenem Publikum in der Halle West auf. Für Trainer Sascha Simec und sein Team geht es dabei gegen einen alten Bekannten.

Mit den Bergischen Panthern kommt ein Drittligist, gegen den die HSG auch in vergangenen Vorbereitungsphasen gespielt hat, nach Gevelsberg. „Über die Jahre ist da eine sehr gute Beziehung entstanden“, freut sich Manager Christof Stippel. Der Eintritt für alle Interessierten, welche die Gevelsberger zwei Wochen vor dem ersten Ligaspiel gegen den SuS Oberaden am 1. September sehen möchten, ist frei. „Wir freuen uns, wenn einige Menschen in die Halle kommen“, sagt Stippel.

Stippel will den Zuschauern etwas bieten

Für die Handballer ist es eine der finalen Gelegenheiten, sich einzuspielen. Für Stippel geht es darum, dem Drittligisten ein spannendes Spiel zu liefern. „Wir möchten Vollgas geben, um möglichst gut mitzuhalten und die Panther etwas zu fordern. Nach der Handballpause freuen wir uns, dass auch bei uns in der Halle wieder der Ball fliegt.“

