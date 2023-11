Juniorenfußball Drei Titel an einem Tag: TSG Sprockhövel dominiert

Hagen Die Endspiele im Kreispokal der Fußball-Junioren wird zur blau-weißen Party. Voerdes Mädchen verlieren unglücklich im Elfmeterschießen.

Der TSG Sprockhövel könnte in diesem Jahr etwas ganz Besonderes gelingen. Spätestens Ende April und Anfang Mai wird sich zeigen, ob die TSG alle Titel im Kreispokal des männlichen Nachwuchses im Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr einfahren kann. Den Anfang dazu haben am vergangenen Wochenende die A-, B- und C-Junioren vom Baumhof bei den Finalspielen der älteren Altersklassen in Hagen gemacht. Einzig im Finale der B-Juniorinnen durfte auch mal ein anderer Verein jubeln.

Vertreter aus Ennepetal, Gevelsberg oder Schwelm suchte man vergeblich bei den Pokalspielen des männlichen Nachwuchses auf der Bezirkssportanlage in Hagen-Emst. Anders sah das bei den B-Juniorinnen aus, bei denen der FC BW Voerde das Endspiel gegen Westfalia Hagen erreicht hatte. Die Mannschaft von Trainerin Stefanie Daus musste sich dort allerdings im Elfmeterschießen knapp mit 2:4 geschlagen geben, in den 80 gespielten Minuten zuvor waren keine Treffer gefallen. Beide Teams schenken sich auch in der Liga nichts und spielen dort um den Titel der Kreismeisterinnen.

Berchum und Hagen 11 unterliegen dem TSG-Nachwuchs

Dominant bleibt dagegen die Vorherrschaft der TSG Sprockhövel im männlichen Bereich, wenn auch zumindest bei den B-Junioren ebenfalls das Elfmeterschießen herhalten musste. Mit 5:4 konnte sich Sprockhövel letztlich gegen den Nachwuchs der SpVg. Hagen 1911 durchsetzen. Bei den A- und C-Junioren setzte sich der TSG-Nachwuchs jeweils gegen die Teams des SC Berchum/Garenfeld durch. Bei den A-Junioren gab es im Endspiel der beiden Klubs einen 3:1-Sieg für die TSG, bei den C-Junioren einen 4:1.

Im Frühjahr 2024 stehen zudem noch die Halbfinals und Endspiele bei den D- und E-Junioren auf dem Programm. Auch hier sind die Sprockhöveler mit ihren Teams noch im Wettbewerb.

