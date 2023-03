Fußball Kreisliga A2 Doppelwechsel in Hälfte eins: Hiddinghausen erklärt Gründe

Gevelsberg. Hiddinghausen greift gegen Silschede zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und wechselt früh doppelt. Trainer Schneider erklärt, was dahinter steckt.

Der Hiddinghauser FV hat in der Fußball-Kreisliga A2 eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den FC SW Silschede kassiert. Thorsten Kuchar sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung im Duell der beiden Abstiegskandidaten.

„Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns und ich bin sehr erbost von unserer Leistung“, sagte Hiddinghausens Trainer Sinischa Schneider. Seine Unzufriedenheit wurde durch einen Doppelwechsel im ersten Durchgang deutlich (37. Spielminute). „Wir hatten in der Zentrale keinen Zugriff und zu wenig Druck, wir mussten etwas verändern“, sagte er. Also nahm er Cihan Aktan und Lukas Zollingkoffer vom Feld und brachte Falco Wessel und Johann Heute. Doch auch der Wechsel konnte die Niederlage nicht verhindern.

Das ist die Lage

Hiddinghausen bleibt so nach wie vor das abgeschlagene Schlusslicht der Liga, nur neun Punkte aus 20 Spielen sammelte der Tabellenletzte in dieser Spielzeit. Dadurch fehlen sechs Punkte auf das rettende Ufer. Silschede dagegen hat den Abstand von drei Punkten zur Abstiegszone beibehalten, obwohl Konkurrent VfL Gennebreck an diesem Wochenende ebenfalls dreifach punkten konnte.

