Doppelpack von Valdix (SCO) und Schoger (Gevelsberg)

Ennepe-Süd. Alexander Valdix (SCO II) bleibt an der Spitze unserer Torjägerliste, Matthias Schoger (FSV) ihm auf den Fersen. Beide trafen doppelt.

Das Führungsduo hat getroffen, Alexander Valdix (SCO II) und Matthias Schoger (FSV) sind die führenden Fußballer im Kampf um die Torjägerkanone, den Wanderpokal unserer Zeitung. Beide Spieler zeichnet am Wochenende jeweils ein Doppelpack aus. Beide trennen drei Treffer. Sich in die engere Lauerstellung – um weitere drei Tore weniger – haben sich geschossen Atik Oktay (Ararat Gevelsberg), der gleich dreimal beim Gastspiel in Rüggeberg traf, und Ian Kay Mösta (FC Gevelsberg-Vogelsang), der mit zwei Treffern zum Sieg gegen Wetter II beitrug. Beide haben, wie der derzeit gesperrte Patrick Adam Dytko (SCO) sieben Tore auf der Habenseite.

Der Überblick

13 Tore: Alexander Valdix (SC Obersprockhövel II)

10 Tore: Matthias Schoger (FSV Gevelsberg)

7 Tore: Atik Oktay (Ararat Gevelsberg), Ian Kay Mösta (FC Gevelsberg-Vogelsang), Patrick Adam Dytko (SC Obersprockhövel)

6 Tore: Jonathan Kissing (FSV Gevelsberg II), Jan Priebe (BW Voerde II), Christopher Schuster (FC Silschede), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Patrick Franke (SpVg Linderhausen)

5 Tore: Kevin Voß (TuS Haßlinghausen), Fabian Külpmann (FSV Gevelsberg), Ismael Diaby, Moritz Schrepping (SCO), Nazzareno Ciccarelli (TSG Sprockhövel)

4 Tore: Mergim Bozhdaraj (FSV), Robin Flüshöh (FC Gevelsberg-Vogelsang), Patrick Näscher (TuS Haßlinghausen), Leon Enzmann (TuS Ennepetal), Kevin Pflanz (SpVg Linderhausen)

3 Tore: Tim Zawadzki (Voerde II), Niklas Niedergethmann (SC Obersprockhövel), Philipp Wiesner, Samed Büyükaltay (FC Gevelsberg-Vogelsang), Sinan Avan, Alexander Hillenberg, Jannis Pflüger (BW Voerde), Alexander d’Hone, Jona Niemiec (TSG Sprockhövel), Sebastian Wiese, Jan-Luca Mura (RW Rüggeberg), Michael Hong-Gonzalez (VfB Schwelm), Moritz Müller, Robin Gallus, Marius Müller, Marvin Weusthoff (TuS Ennepetal), Justin Küpper (SCO II), Felix Schubert (TuS Haßlinghausen)