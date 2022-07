Doch keine Finanzprobleme – RSC Silschede atmet nach RTF auf

Gevelsberg. Die 13. RTF des RSC Silschede war ein voller Erfolg, die Teilnehmerzahl ist leicht gestiegen – das sorgt für finanzielle Erleichterung.

Große Erleichterung herrschte beim RSC Silschede, als am vergangenen Samstag die dreizehnte Radtouristikfahrt über die Bühne gegangen ist. Es kam zu keinen negativen Vorkommnissen, die Teilnehmerzahl hatte sich stabilisiert und der Verein musste keine finanzielle Verluste hinnehmen, wie mancher im Vorfeld schon befürchtet hatte – ein voller Erfolg also, wie der Verein nicht müde wird zu betonen.

Dass die Veranstaltung des Radsportclubs gelungen war, sah man auch schnell, wenn man in die Gesichter der Teilnehmer schaute. Diese kamen zum Teil sehr erschöpft von den drei verschiedenen Touren im Waldstadion an und genossen dann das gemütliche Beisammensein. „Die Fahrer sind noch lange bei uns geblieben und haben noch Kaffee, Kuchen und Würstchen gegessen“, freute sich die Erste Vorsitzende Angelika Eyerund über die gute Atmosphäre.

Positive Rückmeldungen

Als dann immer wieder die Teilnehmer eintrudelten, kam sie mit ihnen ins Gespräch. „Die Stimmung unter den Fahrern war sehr toll, wir haben auch sehr viel positive Rückmeldungen bekommen“, erzählte Eyerund freudig.

Während die Teilnehmer auf ihren Touren sind, kümmern sich die Mitglieder des RSC Silschede um das Organisatorische. Foto: Verein

Aber nicht nur die gute Resonanz war ein Grund für ihre positive Einstellung, auch die Veranstaltung aus Vereinssicht konnte ihr ein Lächeln entlocken. Denn knapp 170 Teilnehmer haben in diesem Jahr bei der RTF der Silscheder teilgenommen, im vergangenen Jahr waren es mit rund 130 deutlich weniger. „Wir hätten gerne noch mehr gehabt und haben von einer Zahl über 200 geträumt, aber wir sind damit schon sehr zufrieden“, sagte Eyerund.

Besonders gut einzuordnen ist die Teilnehmerzahl, wenn man sich die allgemeine Entwicklung anschaut. „Die Tendenz bei allen Radtourfahrten ist rückläufig“, weiß die Vorsitzende der Silscheder. Auch die eigene Veranstaltung hatte in Glanzzeiten vor Corona Teilnehmerzahlen von über 400 Radfahrern. Aus diesem Grund möchte Eyerund sich auch bald mit Vertretern von anderen Vereinen zusammensetzen, um über die aktuelle Entwicklung zu sprechen.

Kleiner Gewinn bleibt übrig

Doch zunächst einmal freute sie sich über die Steigerung bei den Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr – denn die war nicht nur für das Gefühl sehr wichtig, sondern auch für den Verein. Denn dieser ist als ein kleiner Club mit wenigen Mitgliedern darauf angewiesen, dass er bei der RTF zumindest nicht mit einem finanziellen Minus herausgeht.

„Wir hatten im Vorhinein auch ein wenig Sorge, dass so wenige kommen könnten, dass wir bei der Finanzierung Probleme bekommen“, so Eyerund. Bezahlt werden muss nämlich nicht nur beispielsweise die Verpflegung, auch Gebühren werden für so eine Veranstaltung fällig. „Ein bisschen Gewinn blieb am Ende aber übrig“, war die Vorsitzende erleichtert.

Nichts, das man ändern könnte

Doch im Fokus stand nicht das Geld, sondern der Spaß am Radfahren. Und wenn Eyerund bilanziert: „Wir wüssten nichts, was wir im nächsten Jahr ändern könnten“, dann wird schnell klar: Die dreizehnte RTF des RSC Silschede lief so, wie man es sich vorher erwünscht hatte.

