Direkt in der ersten Runde: EN-Derby im Basketball-Pokal

Schwelm. Die erste Runde des WBV-Pokals wurde ausgelost: Direkt zum Auftakt kommt es zu einem Lokalduell.

Der Westdeutsche Basketball-Verband hat die erste Pokalrunde ausgelost. Diese wird vom 20. bis zum 31. August 2023 ausgetragen. Direkt zum Auftakt des Wettbewerbes kommt es aus Lokalsicht mit einem Derby zu einem interessanten Spiel.

Der Bezirksligist SE Gevelsberg trifft in der ersten Runde des WBV-Pokals auf den Oberligisten TG Voerde. „Das ist cool, aber auch witzig, weil wir davor auch noch ein gemeinsames Freundschaftsspiel haben“, sagt Voerdes Trainer Martin Schrader, dessen Team am 14. August gegen die Gevelsberger testet. Eine große Bedeutung hat der Wettbewerb laut Schrader nicht: „Wir sehen die erste Pokalrunde als ein Testspiel an, weil man irgendwann in den nächsten Runden so oder so rausfliegt“, ordnet der Coach ein.

Der Oberligist RE Baskets Schwelm trifft in der ersten Runde auf den Bezirksligisten ASC Dortmund.

