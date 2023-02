Die zehn mitgliederstärksten Sportvereine in Ennepetal

Die Sportanlagen am Voerder Tanneneck von oben.

Die Stadt Ennepetal bietet Sportlerinnen und Sportlern so einiges. Diese zehn Vereine haben die meisten Aktiven an sich gebunden.

10. TV Altenvoerde: 243 Mitglieder

Turnen und Tischtennis sowie noch mit einigen Mitglieder Faustball bietet der TVA an.

9. TuS Haspetal: 252 Mitglieder

Einst mit aktiver Handballabteilung deutlich größer, bietet der Verein aber immer noch allerhand wie Dart, Seniorensport, Basketball oder Hobbyfußball an.

8. RW Rüggeberg: 259 Mitglieder

Der Nachfolgeverein des VfL Rüggeberg wächst. Ganz klar im Fokus steht bei Rot-Weiß der Fußball.

7. Schwimmgemeinschaft Ennepetal: 281 Mitglieder

Wieder eine SGE, nur steht hier eindeutig das Schwimmen im Vordergrund. Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene und Wassergymnastik werden angeboten.

6. DLRG Ortsgruppe Ennepetal: 344 Mitglieder

Rettungsschwimmer- und schwimmerinnen kommen in Ennepetal bei der DLRG zusammen – und bieten unter anderem diverse Schwimmkurse an.

5. Skigemeinschaft Ennepetal: 415 Mitglieder

Viel mehr als Andreas Sander, der immer noch im Weltcup für die SGE an den Start geht. Die Mitglieder verteilen sich auf Ski-Kurse für Kinder und Erwachsene, Kinderturnen und Nordic Walking.

4. FC BW Voerde: 465 Mitglieder

Männer, Frauen und Kinder spielen am Tanneneck Fußball.

3. VGS Königsfeld: 505 Mitglieder

Der Verein für Gesundheitssport bietet vor allen Dingen Rehasport-Kurse für seine Mitglieder an.

2. TuS Ennepetal: 588 Mitglieder

Vor allem im Fußball hat der TuS in Ennepetal die Stellung als Aushängeschild, schließlich spielen im Bremenstadion die Herren in der Oberliga und die Jugend oft überkreislich. Daneben gibt es aber auch Mitglieder im Tischtennis und in der Gymnastik.

1. TG Voerde: 979 Mitglieder

Der mit Abstand größte Sportverein in Ennepetal ist die Turngemeinde von 1879. Kein Verein bewegt so viele Menschen wie die Voerder, die unter ihren knapp 1000 Mitgliedern auch 373 Kinder und Jugendliche in Handball, Basketball, Volleyball, Turnen vereinen.

Zusammengestellt von Fabian Vogel

