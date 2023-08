Die Wochenend-Tests der Kreis- und Bezirksliga im Überblick

Voerdes Kapitän Marc Kiewitt (r.) will an Gevelsbergs Julian Dienemann vorbei.

EN-Süd. Die heimischen Teams der Kreis- und Bezirksliga gehen in die letzte Vorbereitungsswoche vor der Saison. Hier sind alle Testspiele am Wochenende.

Dem VfB Schwelm steht noch eine „harte Aufgabe“ bevor, wie es Uwe Jöns aus dem Trainerteam um den neuen Chefcoach Nermin Jonuzi formuliert. Denn nach zuletzt zwei hohen Niederlagen möchte die Mannschaft auch für den Kopf ein besseres Ergebnis nach Abpfiff gegen den TSV Ronsdorf (So., 15 Uhr) lesen. In der Woche arbeitete sie konzentriert an der Defensivarbeit, wo zuletzt in den Testspielen einiges ausprobiert wurde und auch improvisiert werden musste. „Wir haben daraus Erkenntnisse gezogen und auch gesehen, wer in unserem 4-2-3-1-Spielsystem auf welcher Position spielen kann oder nicht. Wichtig ist die Arbeit gegen den Ball“, sagt Uwe Jöns.

Der SC Obersprockhövel II suchte noch kurzfristig nach einem Testspielgegner, nachdem er unter der Woche im Viertelfinale des Fritz-Kahl-Turniers ausgeschieden ist. Am Sonntag um 12.45 Uhr empfängt die Elf von Markus Möller nun die Reserve der SpVgg Horsthausen (Kreisliga A) am Schlagbaum. Auch für den TuS Ennepetal II geht es nach dem Ausscheiden aus dem Fritz-Kahl-Turnier in den letzten Test vor dem Saisonstart. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es zum Landesligisten Borussia Dröschede. BW Voerde empfängt die TSG Sprockhövel II, während der FSV Gevelsberg Eintracht Ergste empfängt (beide So., 15 Uhr).

Auch die Teams der Kreisliga A2 gehen in die letzten Tests vor der Saison. Die Spiele in der Übersicht:

Rüggeberg – Wuppertaler SV A-Jun. (Sa. 15.15 Uhr)

SC Wengern – Hiddinghausen II (So. 12.45 Uhr)

Gevelsberg II – Linderhausen II (So. 13 Uhr)

Breckerfeld II – Herdecke-Ende II (So. 13 Uhr)

Cronenberger SC – Vatanspor Gev. (So. 13.30 Uhr)

Linderhausen – Union Wuppertal (So. 15 Uhr)

SCO III – SpVg. Hagen 11 III (So. 15 Uhr)

SuS Volmarstein – SSV Hagen (So. 15 Uhr)

Concordia Hagen – TSG Herdecke (So. 15 Uhr)

BW Voerde – TSG Sprockhövel II (So. 15 Uhr)

Hellas/Mak. II – Gev.-Vogelsang (So. 15.30 Uhr)

CFK Bochum II – FC Silschede (So. 17 Uhr)

Voerde II – Berchum/Garenfeld II (Mi. 19.45 Uhr)

