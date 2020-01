Die schnellen Pferde haben es ihm angetan

So ein Pferd kann vieles. Es kann springen, bestimmte Schritte in einer Reihenfolge treffen oder einfach nur schnell laufen. Pferderennen haben in Deutschland eine große Tradition. Einer der lange Jahre in diesem Zirkus unterwegs war, ist der Ennepetaler Unternehmer Hans Klöber. Egal ob Höhen oder Tiefen, ob finanzielle Erfolge oder Misserfolge, egal ob Freundschaft oder Rivalität – Klöber hat im Galopprennsport alles erlebt.

Dabei kam er eher zufällig zu dem Sport mit den schnellen Pferden, auch wenn die Passion für die Vierbeiner immer schon vorhanden war. „Mein Großvater hatte Arbeitspferde, da habe ich wohl die Begeisterung für Pferde her“, sagt Klöber. Pferde, die beispielsweise für die Landwirtschaft genutzt werden, sind Kaltblüter – Rennpferde sind dagegen Vollblüter. Und auf diese kam Hans Klöber erst durch einen Freund, der ihn zu einer Versteigerung von ausrangierten Rennpferden in Köln mitnahm. „Das war 1978 und ich wollte eigentlich gar kein Pferd kaufen“, erinnert sich der Ennepetaler.

Entsetzen nach dem blinden Kauf

Als dann aber eine Jährlingsstute unter den Hammer kam, hob Klöber den Finger und wurde nicht mehr überboten – für 5000 DM war er nun Besitzer eines Pferds. „Ich hatte ihren Vater mal in einem Rennen gesehen, deswegen habe ich blind mitgeboten“, sagt er. Gesehen hatte er noch nicht, was er da bekam, erst wenige Minuten später bekam er sein neues Pferd zu Gesicht.

„Ich war entsetzt weil die Stute so klein war“, erinnert er sich noch heute. Die Stute war noch nicht ausgewachsen. Als sie es dann war, stellte sie sich als der Zünder für eine große Leidenschaft heraus. Drei Siege und vier Platzierungen in zehn Rennen sammelte sie, für Klöber waren die Erfolge der Beginn seines neuen Hobbys. „Sobald du einmal Erfolg hattest, willst du ihn wieder haben“, schildert der Ennepetaler die Mentalität im Galopprennsport. Erfolg hatte er mit seiner ersten Stute, und auch der Nachkömmling sollte sich als echter Gewinn herausstellen. Denn dieser spülte nach dem Verkauf satte 140.000 DM in die Kasse von Hans Klöber.

Doch so ein Glück ist nicht alltäglich für Besitzer von Rennpferden, das weiß auch Klöber. „Wenn von fünf Pferden eins erfolgreich ist, ist das eine gute Quote“, sagt der heute 83-Jährige, der 1981 selbst anfing, Pferde zu züchten. Oft gibt es auch Misserfolge bei vermeintlich besonderen Pferden, manchmal beeinflussen äußere Gegebenheiten die Entwicklung der Rennpferde. Oder Verkäufer oder Käufer haben ganz andere Gedanken, auch diese Erfahrung durfte Klöber machen.

„Du darfst niemandem im Rennsport trauen“, sagt Klöber und lacht. Dabei geht es um eine ganze Menge Geld, so wie bei seinem Pferd „Irish Stany“, dass er einen Abend vor dessen Start beim prestigeträchtigen Deutschen Derby über seinen damaligen Trainer Andreas Wöhler verkaufte. „Das Geld dafür habe ich nie gesehen“, sagt Klöber – 350.000 DM waren als Kaufpreis ausgerufen und vereinbart, doch auch gerichtlich konnte Klöber dem Betrüger keinen Cent entlocken. „Da war nichts zu holen“, erinnert er sich an einen der weniger erfreulichen Momente.

Prestigesieg sorgt für Japan-Reise

Seinen größten Erfolg feierte Klöber ebenfalls beim Deutschen Derby in Hamburg-Horn. Das Rennen in der Hansestadt ist das bekannteste und bestdotierte Galopprennen in Deutschland – bei der Jubiläumsauflage in diesem Jahr gingen 650.000 Euro Preisgeld an Besitzer, Trainer und Jockeys.

So viel Geld war damals nicht im Spiel, als Hans Klöber 1998 mit „Robertico“ den Sieg einfahren konnte, doch neben dem Preisgeld ist vor allem das Prestige, das durch so einen Sieg eingefahren wird, immens. Denn dieser Triumph sorgte auch international für Aufsehen, Klöber und seine Frau wurden nach Japan zum großen „Japan Cup“ eingeladen. Dort sollte Robertico unter dem damals noch jungen Jockey Andrasch Starke laufen – genau in dieser Kombination gelang zuvor der Sieg beim Deutschen Derby. Starke ist inzwischen der Reiter mit den meisten Siegen bei diesem Rennen, gilt allgemein als der erfolgreichste Jockey aller Zeiten – seinen ersten Sieg in Hamburg feierte er auf dem Rücken eines Pferds von Klöber.

Aktuell nur noch vier Pferde

Nach all den bewegten Jahren im Rennsport zieht sich Klöber, der seine Firma für Dachdeckerzubehör Anfang der 2000er verkaufte, Stück für Stück aus dem Galopprennsport zurück. Heute besitzt er nur noch vier Pferde die in Köln und Lengerich professionell trainiert werden. „Wenn die mal zu alt sind, ist auch Schluss“, sagt der Ennepetaler. Der Rennsport schenkte ihm in jedem Fall viele interessante Momente sowie nervenaufreibende Rennen. Auf die Frage ob er damit auch Geld verdient hat, reagiert Klöber mit Humor. „Darüber will ich mir gar keine Gedanken machen“, sagt er. Denn größer als jedes finanzielle Interesse waren für ihn Wohl und Wehe der Tiere, die er besaß.

Auch heute verfolgt er die Rennen auf den Bahnen in Deutschland – auch wenn er selbst nicht mehr vor Ort sein kann. „Der Galopprennsport ist was für Verrückte“, sagt er. Und Hans Klöber ist so einer.