Die Schmerzen schrecken Gevelsberger nicht ab

Beim Betreten der Paintballhalle begegnen einem junge Menschen mit farbverschmierten Trikots, die sie über einer polsternden Schicht von Protektoren tragen. Die Spielfelder sind mit etlichen aufblasbaren Hindernissen übersäht, die Teams stehen konzentriert jeweils auf einer Seite.

Nach dem ertönten Startsignal rasen die Spieler los. Der Lautstärkepegel schnellt in die Höhe und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, während die Positionen der gegnerischen Spieler über das Feld gebrüllt werden. Gleichzeitig donnern die Kugeln, die sogenannten Paints, durch die Luft.

Erst bei genauerem Hinsehen entdeckt man die flinken Spieler, die sich hockend oder liegend hinter den Hindernissen quer über das Feld verteilt haben und mit den Markierern ihre Kontrahenten anvisieren. Andere laufen oder rutschen in Höchstgeschwindigkeit zum nächsten Hindernis und versuchen ohne Farbzeichnung auf die andere Seite zu gelangen.

Pommerenke widerspricht Kritikern

Unser Lokalsport-Kollege und Fotograf Jens Pommerenke entdeckte vor drei Jahren seine Leidenschaft für den Turnierpaintball. Paintball ist bereits seit einigen Jahren als offizielle Sportart anerkannt, dennoch kreisen stets Vorurteile um die Sportart, die einst in den vereinigten Staaten von Amerika groß raus kam.

Jens Pommerenke widerspricht den voreingenommenen Stimmen, er steht zu seiner Sportart und kann ahnungslose Kritiker dennoch nachvollziehen. „Die meisten Leute denken, man möchte sich nur gegenseitig abschießen“, bedauert er, „aber man muss es einfach mal ausprobiert haben und selbst sehen, was eigentlich dahintersteckt.“

Paintball habe als Mannschaftssport einiges zu bieten, erklärt er. „Man hat alle Aspekte in dem Sport dabei, die einen guten Teamsport ausmachen, wie Taktik, Sportlichkeit und Kommunikation“, so Pommerenke, der heute in seinem Team als Trainer agiert.

Paintballer werden häufig stigmatisiert, dabei bewegen sich die Turnier-Paintballer auf professionellem Niveau. Dem gegenüber stehen die sogenannten ‚Rentals‘, deren Bezeichnung aus dem englischen Verb ‚rent‘ (übersetzt: ‚mieten‘) abgeleitet wird. Bei ihnen handelt es sich um Hobby- oder Eventspieler, die sich ihre Ausrüstung in der Halle lediglich ausleihen, beispielsweise für einen Junggesellenabschied.

64 Partien an vier Spieltagen

Gemeinsames Hobby Paintball: Jens Pommerenke und seine Freundin Sue Peters. Foto: Verein

Das Gevelsberger Team aus Pommerenke, seiner Frau Sue und weiteren Teamkollegen bestreitet rund 64 Spiele an vier Tagen während der Saison in der Bezirksliga. Sue hat als Frau in der männerdominierten Sportart einen deutlichen Vorteil. Da Frauen meist schlanker oder kleiner sind, bieten sie weniger Trefferfläche und können sich besser verstecken, wovon jedes Team profitiert.

Geballt an vier Outdoor-Spieltagen, wird den Jungs und Sue einiges abverlangt. Vorbereitend trifft sich Pommerenkes Team etwa alle zwei Wochen in einer eigens für die Sportart konzipierte Halle in Wipperfürth, um für drei Stunden intensiv zu trainieren.

Um als Team optimal auf dem Spielfeld interagieren zu können, erfordert es sehr viel Übung und Abstimmung, vor allem jedoch die richtige Taktik. „Es ist nicht nur auf’s Spielfeld gehen und sich gegenseitig abballern, sondern es gehört viel mehr dazu“, so Trainer Pommerenke.

„Base“ und „Buzzer“

Im Training wie auch am Spieltag, stellen sich zwei Teams mit je drei Spielern auf jeweils eine Seite, der sogenannten Base, des rechteckigen Spielfelds auf. An jeder Base befindet sich ein großer Knopf, der ‘Buzzer’. Ziel ist es, sich als schnelleres Team auf die Seite der gegnerischen Mannschaft durchzuschlagen und den Buzzer zu betätigen.

Mit lauten Rufen nennen sie die Positionen der Gegenspieler, meist die Bezeichnung für bestimmte Hindernisformen. Es wird versucht, sie mit den Paints zu markieren und von der Partie zu disqualifizieren. Meist dauert ein ganzer Durchgang nur eineinhalb bis zwei Minuten, ist aber vollgepackt mit Action und Adrenalin. „Das merkt man auch am Ende des Tages, dann ist man total platt“, so Pommerenke. „Während des Trainings kann ich Vollgas geben, danach gehe ich nach Hause und fühle mich richtig gut.“

Im Spiel muss laut Pommerenke, der auch für die Live-Übertragung der Heimspiele der EN Baskets Schwelm zuständig ist, vor allem die Kommunikation stimmen, um in der Mannschaft funktionieren zu können und auf die andere Seite zu gelangen.

Ein Paintball-Game bleibt nicht ohne Spuren, die Markierer versehen die Spieler mit bunten Farbklecksen auf der Kleidung, aber auch da drunter sind nach einem Trainings- oder Spieltag der ein oder andere blaue Fleck zu finden.

„Am Anfang tut’s weh, aber dann wird’s geil“, versichert Pommerenke jedem Anfänger. Zum Rundum-Schutz bietet es sich an, spezielle Schuhe, Protektoren an Knien, Unterarm und Bauch zu tragen sowie einen Handschutz.

Wie eine kleine Familie

In den Bereichen, wo die Haut sehr dünn ist, wie an Händen oder Hals, verzieht der Paintballer bei einem Treffer sein Gesicht besonders. Pflicht ist eine Maske, die über die Ohren reicht und auch das Kinn schützt. Zur Identifikation der Teams dienen einheitliche Jerseys, die sich über den Protektoren befinden.

Pommerenke ist bis heute begeistert von der fairen und familiären Stimmung in der Paintball-Community. „Bei ganz wenigen Sportarten hat man, dass die Leute so kollegial untereinander sind“, erklärt er. „Paintballer sind wie eine kleine Familie. Jeder kennt jeden ein bisschen und man passt aufeinander auf.“