Die EN Baskets wollen ihre Serie im Derby fortsetzen

In die laufende Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProB ist keine Mannschaft besser gestartet als die EN Baskets Schwelm. Nach zwei Spieltagen stehen zwei Siege auf dem Konto der Kreisstädter. Beste Voraussetzungen also für das Nachbarschaftsduell am kommenden Samstag um 19.30 Uhr gegen die Iserlohn Kangaroos.

Der Derby-Konkurrent kam im Gegensatz zu den Schwelmern in seinen bisherigen drei Begegnungen nicht so gut aus den Startlöchern. Nach drei Spielen holten die Sauerländer noch keinen einzigen Punkt und stehen damit am Ende der Tabelle.

Eine Favoritenrolle will sich Baskets-Coach Falk Möller angesichts der eindeutigen tabellarischen Ausgangslage jedoch nicht zuschreiben lassen. Zu jung sei die Saison, um seriös einschätzen zu können, auf welchem Niveau sich die Iserlohner befindet, meint er.

Dazu kommt, dass Iserlohn ein extrem anspruchsvolles Auftaktprogramm vor der Brust hatte: Die Liga-Spitzenteams der WWU Baskets Münster, den BSW Sixers und den ART Giants Düsseldorf brachten den Sauerländern bisher drei Niederlagen bei. „Das sind drei extrem starke Mannschaften, gegen die Iserlohn zeitweise auch ganz gut mitgehalten hat. Daher bereiten wir uns auf einen Gegner mit viel Qualität vor, den wir nicht unterschätzen dürfen“, erklärt Schwelms Headcoach Falk Möller vor dem Aufeinandertreffen.

Besonders stark schätzt Möller zwei Neuzugänge der Kangaroos ein: den kroatischen Aufbauspieler Toni Prostram und den kanadischen Center Tanner Graham, den die Iserlohner im vergangenen Sommer von ProA-Ligist Tigers Tübingen in die Waldstadt lockten. „Bisher hat es bei Iserlohn nicht so gut funktioniert, aber bei der Qualität in deren Kader ist es immer möglich, dass der Knoten platzt und sie nur ein gewonnenes Spiel brauchen, um in einen Lauf zu kommen“, bewertet Möller die aktuelle Situation des Konkurrenten. „Wir hoffen aber natürlich darauf, dass der Knoten nicht gegen uns platzt“, scherzt der Baskets-Trainer.

„Prostram und Tanner sind extrem gefährlich, die haben schon eine sehr hohe Qualität. Aber auch sonst ist Iserlohn in der Breite sehr gut besetzt. Für uns gilt es daher, konzentriert zu sein und in der Defensive wieder gute Arbeit zu leisten. Dass wir das können, haben wir in den ersten beiden Spielen unter Beweis gestellt“, blickt Möller optimistisch auf die kommende Aufgabe.

Spieler entwickeln sich weiter

Grund zum Optimismus hat Möller vor allem, weil sich seine Einzelspieler im Vergleich zur Vorsaison teilweise deutlich weiterentwickelt haben. Allen voran David Ewald zeigte in den bisherigen Partien einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zur Vorsaison. „Er ist bisher mit Sicherheit die größte Überraschung in unserem Kader. Er bringt defensiv immer viel Power ein, schafft es seit dieser Saison dann auch dazu noch, wichtige Punkte zu machen und die Mannschaft zu unterstützen. Mit ihm bin ich bisher extrem zufrieden“, lobt der Coach seinen Aufbauspieler.

Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht Möller jedoch nicht in den Einzelspielern, sondern viel mehr in der mannschaftlichen Geschlossenheit seines Teams. Denn: Im Vergleich zur Vorsaison hat sich im Kader der Baskets nicht viel getan. Leistungsträger wie Montrael Scott oder Anell Alexis konnten gehalten werden, dazu entwickeln sich junge Spieler wie David Ewald kontinuierlich weiter.

„Das ist natürlich ein Riesen-Vorteil. Die Jungs kennen sich schon und kennen die Laufwege. In der vergangenen Saison hat man in den ersten Spielen gesehen, dass die Abläufe noch nicht so da sind. Das sieht dieses Jahr schon besser aus“, so Möller.

Möller sieht noch Potenzial

Potenzial zur Steigerung sieht der Übungsleiter trotzdem noch: „Wir haben noch Luft nach oben, das haben teilweise Abschnitte in den bisherigen Spielen gezeigt. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Leistungsstand der Jungs bisher sehr zufrieden. Der Einsatz im Training stimmt und die Jungs ziehen richtig gut mit“, lobt der Coach.

Ein wichtiger Faktor, der in der vergangenen Saison schon häufig zu erfolgreichen Heimspielen der Baskets geführt hat, fehlt jedoch: die Zuschauer. Auch Möller sieht in dem Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Krise ein großes Manko: „Die Fans fehlen uns total in der Halle. Umso wichtiger ist es dann, dass die Spieler von der Bank aus supporten“, blickt Möller auf die Partie voraus.