Deutsche Meisterschaften: Bleibtreu mit starken 200 Metern

Sprinterin Sophie Bleibtreu (rechts) auf der Bahn in Dortmund.

Dortmund. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften hinterließ Sophie Bleibtreu in der Staffel einen guten Eindruck – auch wenn es nur zu Platz neun reichte.

Für einen Einzelstart hatte sich Sophie Bleibtreu aus Haßlinghausen nicht bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik qualifizieren können. Sie startete am Sonntag jedoch mit der 4x200-Meter-Staffel des TV Wattenscheid – ohne zu den Favoriten zu gehören. Am Ende wurde es Platz neun in der Helmut-Körnig-Halle.

Das Quartett trat mit jungen Jahrgängen an, die erfahrene und tags zuvor Titelgewinnerin über 60-Meter-Hürden, Monika Zapalska, war aufgrund muskulärer Probleme nicht dabei. Sophie Bleibtreu war für ihre Auswahl an zweiter Position gesetzt. In zwei Zeitläufen kämpften die Staffeln um die Medaillenränge. Die Wattenscheiderinnen erreichten im ersten Zeitlauf mit 1:39:90 Minute den fünften Platz, womit sie das Treppchen bereits verpassten.

Bleibtreu hält den Abstand zur Konkurrenz konstant

Sophie Bleibtreu hielt für ihre Staffel nach dem ersten Stabwechsel konstant den kleinen Abstand zu den drei führenden Teams, doch nach dem dritten Wechsel rutschte der TVW noch auf Platz fünf ab. „Da wir nicht in unserer Hauptbesetzung laufen konnten, hat natürlich etwas gefehlt“, sagte Sophie Bleibtreu zum Rennen. Zufrieden sei die Staffel dennoch. Zu ihrem Anteil ergänzt sie: „Es waren gute 200 Meter für mich persönlich.“

Die schnellste Staffel des ersten Zeitlaufes erreichte die LG Stadtwerke München, die auch insgesamt Gold gewann – dank flinker Sprinterinnen im zweiten Zeitlauf, die sich auf den Rängen zwei bis vier platzierten. Die Zeit des TV Wattenscheid war hinterher nur zwei bzw. ein Zehntel langsamer als die der LG Nord Berlin und des LT DSHS Köln.

