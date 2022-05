Deshalb musste Mönninghoff kurz um seine Prinzessin bangen

Förste/Schwelm. Auf 102 Kilometer war der Schwelmer Distanzreiter unterwegs – das er es auf seiner Princess M ins Ziel schafft, war aber zeitweise ungewiss.

Das hat wieder einmal etwas länger gedauert bei Stefan Mönninghoff. Zwölf Stunden und zwei Minuten war der Distanzreiter aus Schwelm auf seiner Stute Princess M am vergangenen Wochenende im niedersächsischen Förste unterwegs. Besonders in Erinnerung wird dem erfahrenen Reiter aber vor allem eine Schrecksekunde bei Kilometer 85 bleiben.

Dort nämlich vertrat sich Princess M, weshalb Mönninghoff und sein Pferd bei der tierärztlichen Untersuchung bei der vorgeschriebenen Pause bibbern mussten. „Die Ärzte haben aber dann grünes Licht gegeben und wir konnten das Rennen zu Ende reiten“, berichtet Mönninghoff. Ein sogenannter „Hahnentritt“ sorgte für den Schockmoment. Dies ist eine Bewegungsstörung, die Mönninghoffs Pferd laut seiner Aussage bereits ab Geburt immer mal wieder zu schaffen macht.

Einen Gang rausgenommen

Da dem Schwelmer aber vor allem die Gesundheit seiner Stute am Herz liegt, ritt Mönninghoff die restlichen 17 Kilometer der insgesamt 102 Kilometer langen dritten Kranz-Distanz in Südniedersachsen deutlich gemächlicher zu Ende. Das kostete ihn zwar einen Platz im Endklassement, angesichts der mit Platz zwei immer noch guten Platzierung nahm Mönninghoff dies aber gerne in Kauf. „Das ist in so einem Moment keine Frage.“

Zuvor hatten sich Pferd und Reiter wieder einmal in zügiger Geschwindigkeit über das hügelige Gelände rund um das 1789-Einwohner-Städtchen bewegt. Ohne Pausen saß Mönninghoff insgesamt neun Stunden und 21 Minuten im Sattel, ehe er die Ziellinie um 19.02 Uhr überquerte. Ein besonderer Moment für Princess M, schließlich hat die Araber-Stute damit eine Schallmauer durchbrochen. „In acht Jahren hat sie nun insgesamt 2000 Kilometer in Wettbewerben zurückgelegt“, berichtet Mönninghoff stolz. Dabei wurde sie erst drei Mal aus dem Rennen genommen. Der erfahrene Reiter selbst kommt auf über 5000 Kilometer auf verschiedenen Pferden, die er in seiner bisherigen Karriere absolviert hat. „10.000 sollen es aber schon noch werden“, so der Schwelmer.

Jetzt kommt Mönninghoffs nächstes Pferd dran

In diesem Frühjahr und Sommer werden bereits einige Kilometer hinzukommen, denn der Wettkampfkalender ist vollgepackt. Bereits am kommenden Wochenende ist Mönninghoff in Dormagen beim 13. Rheinischen Klosterritt am Start, dieses Mal geht es auf der zehnjährigen Stute Jaycee über 66 Kilometer. „Dieses Mal wird es nicht so hügelig sein, dass ist perfekt für Jaycee“, glaubt der 59-Jährige. Im Gegensatz zu Princess M ist Jaycee noch relativ neu auf den langen Distanzen, gerade einmal drei Wettkämpfe ritt Mönninghoff auf dem Traber.

