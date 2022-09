Darum kommt das Derby für Hasslinghausen zur richtigen Zeit

Sprockhövel. Die einen wollen oben bleiben, die anderen erst einmal nach oben kommen: Gegen Sprockhövel II geht es für Hasslinghausen nicht nur um Prestige.

Viel unterschiedlicher könnten die Ausgangssituationen kaum sein: Während die zweite Mannschaft der TSG Sprockhövel mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel den perfekten Start in die aktuelle Saison in der Fußball-Kreisliga A2 weiter fortsetzen möchte, geht es für den TuS Hasslinghausen im Derby auf eigenem Platz am Donnerstag um eine Trendwende. Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen läuft die Mannschaft des neuen Trainers Daniel Utech den in sie gesetzten Erwartungen bisher deutlich hinterher.

Eine Tatsache, die nicht nur in Haßlinghausen für viel Verwunderung sorgt. „Damit war angesichts der starken Vorsaison nicht zu rechnen, zumal sie ihren Kader ja beisammen halten konnten und sogar noch verstärkt haben“, sagt Christian Kalina, Trainer der TSG Sprockhövel II. Für ihn und sein Team geht es im Nachholspiel am Donnerstagabend (19.30 Uhr) an den Landringhauser Weg, vom schlechten Start der Hasslinghauser möchte er sich aber nicht blenden lassen. „Das macht die Ausgangslage für uns nicht einfacher“, glaubt er. Und da spielt auch der besondere Status dieses Spiels eine Rolle, denn mit dem TuS Hasslinghausen und der TSG-Reserve treffen zwei Lokalkontrahenten in einem zuletzt oft hitzigen Derby aufeinander. „Ein Sieg in so einem Spiel könnte auch der Anfang einer Serie sein“, glaubt Kalina.

Keine Zeit für Zauberfußball

Ähnlich sieht das auch Hasslinghausens Spielführer Felix Schubert. Der miese Start habe eine große Verunsicherung in seiner Mannschaft hinterlassen, so recht wisse keiner genau, woran es aktuell bei seinem Team hapert. „Aber so ein Derby ist die richtige Gelegenheit zu zeigen, was wir drauf haben“, sagt Schubert. „Das ist nicht die Zeit für Zauberfußball, im Derby geht es nur über den Kampf.“ Dazu komme, dass die Favoritenrolle nach den bisherigen Ergebnissen klar verteilt sei. „Das kommt uns zu Gute“, glaubt Schubert. Die Voraussetzungen für ein rassiges Derby sind gegeben – auch weil beide Teams gut besetzt sein werden.

