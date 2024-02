Derby bleibt klare Sache: HSG-Frauen schlagen Wetter klar

Gevelsberg/Wetter Gevelsberg verteidigt in der Handball-Landesliga den zweiten Platz souverän. Trainer Stephan freut sich über durchschnittliche Leistung

Derbys zwischen den Landesliga-Handballerinnen der HSG Wetter/Grundschöttel und der HSG Gevelsberg/Silschede bleiben eine klare Angelegenheit. Wie so oft in der Vergangenheit setzten sich die Gevelsbergerinnen auch dieses Mal durch, am Ende stand ein deutliches 27:18 (14:8) für das Team von Trainer Thorsten Stephan auf der Anzeigetafel. Bereits das Hinspiel im Dezember hatte die Stephan-Sieben mit 30:19 klar für sich entschieden.

Von Beginn an dominierten die HSG-Frauen die Partie und gingen entsprechend auch schnell klar in Führung. So richtige Spannung sollte eigentlich nie aufkommen, auch wenn sich die Gastgeberinnen nach Kräften gegen die überlegenen Gevelsbergerinnen wehrten. „Man hatte nie das Gefühl, dass es noch einmal eng werden könnte“, befand HSG-Trainer Stephan nach der Partie. Bis zur Pause hatte sich sein Team dank eines 3:0-Laufs bereits auf sechs Tore abgesetzt und verwaltete diesen Vorsprung auch in Halbzeit zwei.

Gevelsberg will den zweiten Platz verteidigen

Sonderlich glänzen mussten die HSG-Frauen dabei nicht, letztlich reichte eine laut ihrem Trainer „ordentliche Leistung“ für einen klaren Sieg. Trotzdem konnte Thorsten Stephan dem eher durchschnittlichen Auftritt seines Teams etwas Besonderes abgewinnen. „Zu Saisonbeginn hätte uns eine solche Leistung nicht gereicht. Wir treten inzwischen deutlich besser auf, die Weiterentwicklung ist zu erkennen“, so der Gevelsberger Trainer. Durch den siebten Sieg in Serie bleibt die HSG auf dem zweiten Platz, zum souveränen Tabellenführer Drolshagen klafft allerdings schon eine Lücke von fünf Punkten. Trotzdem haben die Gevelsbergerinnen den möglichen Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren, für eine mögliche Relegation soll der zweite Platz verteidigt werden. Ärgste Konkurrentinnen sind dabei die Frauen vom ATV Dorstfeld, TuS Ferndorf und der SGH Unna-Massen.

HSG: Krupinski - Kling (7), Hark (5/2), Meyer (4/1), Brockhaus (3), Haar (3), Rasidovic (2), Römer (1), Severin (1), Schwebel (1), Böhmer, Conrad.

