Derbe Pleite für Schwelm: Möller hat keine Zweifel am Team

Schwelm. Mit 21 Punkten verliert Schwelm gegen einen Ligakonkurrenten. Dafür gibt es klare Worte vom Trainer, generelle Sorgen macht er sich aber nicht.

Das Ergebnis ist nicht unbedingt das, worauf Falk Möller in der Vorbereitung besonderen Wert legt. Viel mehr ärgerte den Trainer der EN Baskets Schwelm die Art und Weise, wie sich sein Team bei der 70:91-Niederlage im Testspiel beim Ligakonkurrenten Iserlohn Kangaroos präsentierte. Zwei Wochen vor dem Saisonstart lässt das zwar die Alarmglocken bei den ProB-Basketballern läuten, doch in Panik verfällt in Schwelm deswegen niemand – denn dort muss man aktuell unter nicht professionellen Bedingungen eine möglichst professionelle Vorbereitung auf die neue Saison durchführen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In der Vorbereitung auf eine neue Saison gibt es immer Wellenbewegungen bezüglich der Leistungen einer Mannschaft. Der Test am Mittwochabend in Iserlohn ist für Falk Möller aber ein Schuss vor den Bug, der zu diesem Zeitpunkt der Saison vielleicht nie schlecht ist, um die Sinne zu schärfen, allerdings keine generellen Zweifel an der Qualität des Teams für die neue Saison aufkommen lässt. „Wir müssen das aber nicht kleinreden, das müssen wir schon noch ansprechen, damit wir so nicht noch einmal auftreten“, sagt Möller deutlich.

Möller lobt Schwelms großen Rivalen

Vor allem der an den Tag gelegte Einsatz seiner Spieler enttäuschte den Schwelmer Trainer, ihm fehlten beim Ligarivalen die richtige Intensität und die nötige Körpersprache gegen einen seiner Meinung nach sehr gut aufgestellten Gegner. „Iserlohn hat wirklich ein gutes Team zusammen“, so Möller.

Lesen Sie auch: Als Dennis Schröder in Schwelm die Schlussphase dominierte

Vier Ex-Spieler nun gegen die EN Baskets Die EN Baskets Schwelm starten am 30. September mit einem Heimspiel gegen den SC Rist Wedel in die neue Saison. In der ProB-Nord haben die Schwelmer Fans die Chance, gleich vier ehemalige Spieler der EN Baskets bei ihren neuen Vereinen zu beobachten. Viktor Ziring spielt inzwischen für die Iserlohn Kangaroos, Tim Lang und Rupert Hennen gehen für die RheinStars Köln auf Korbjagd. Calvin Oldham Jr. strebt mit den BayerGiants Leverkusen den Aufstieg in die ProA an.

Diesbezüglich lässt Möller auch nicht die aktuell maximal ungünstige Trainingssituation in eigener Halle gelten. Weil der Parkettboden in der Schwelm-Arena hoch gekommen ist, können die EN Baskets bereits seit drei Wochen nicht wie gewohnt trainieren. Statt in der ganzen Halle auf die Standkörbe zu trainieren, bleibt dem Team von Falk Möller lediglich ein Drittel. „Das ist in dieser Phase der Saison eine sehr undankbare Situation für uns. Es macht einen deutlichen Unterschied beim Werfen, auf welchen Korb wir spielen“, sagt Möller. Das verändere aber nicht die Einstellung seines Teams zum Spiel.

Die sollte sich schleunigst ändern, damit die Schwelmer ihre Fans bei der offiziellen Saisoneröffnung am kommenden Sonntag (16 Uhr) nicht enttäuschen. Mit dem VfL AstroStars Bochum haben sich die EN Baskets einen ambitionierten ProA-Ligisten als Gegner ausgesucht. „Das ist perfekt für uns, weil wir in das Spiel als Underdog gehen und hoffentlich Gas geben werden“, glaubt Falk Möller. „Wir wollen unseren Fans schon etwas bieten.“

Möller sieht Entwicklung bei jungen Spielern

Abgesehen von der deutlichen Pleite in Iserlohn ist der Baskets-Trainer sehr zufrieden mit der Vorbereitung seines Teams, das in diesem Sommer nach einem deutlich kleineren Umbruch als noch im Vorjahr zusammenfindet. Mit Chris Frazier, Robert Merz, Till Hornscheidt und Lennart Urspruch sind noch vier Spieler aus der Vorsaison dabei, dazu kommt mit Thomas Reuter ein wichtiger Spieler hinzu, der die Gegebenheiten in Schwelm aus seinen zwei Jahren von 2017 bis 2019 noch gut kennt.

Lesen Sie auch: Thomas Reuter: Darum ist er zurück bei den EN Baskets Schwelm

Zu diesen verbliebenen Spielern kommen einige junge Talente wie Jan Bergen, Marc Klesper oder der Niederländer Sven Cikara. Allen drei bescheinigt Möller bisher eine gute Entwicklung. Darüber hinaus stehen mit Sadiq Ajagbe und dem Kanadier Khalil Miller zwei neue Big-Men im Schwelmer Aufsteher, beide bringen unterschiedliche Qualitäten mit. Während Ajagbe vor allem durch seine physische Präsenz auffällig wird, ist Miller mit seiner Länge eine echte Erscheinung unter dem Korb. Das zeigte der Kanadier auch in Iserlohn, als er mit 24 Punkten bester Scorer der EN Baskets war.

Playoffs wieder das erklärte Ziel der EN Baskets

Viel ändern wird sich laut Möller an der grundsätzlichen Ausrichtung seines Teams nicht. Die Schwelmer wollen weiter mit viel Geschwindigkeit im Umschaltspiel auftreten und in der Offensive die richtige Mischung von Distanzwürfen und Präsenz in der gegnerischen Zone finden. Die Zuversicht ist trotz der starken wie ausgeglichenen Nord-Gruppe der ProB groß, dass sich Schwelm im kommenden Frühjahr erneut in den Playoffs wiederfindet. „Das werden wir schaffen, wir haben ein gutes Team“, gab sich Khalil Miller vor dem Test gegen Ligakonkurrent Iserlohn zuversichtlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm