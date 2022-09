Der TuS Ennepetal kann auswärts einfach nicht punkten

Herzebrock/Ennepetal. Viertes Spiel auf fremden Platz, vierte Niederlage: Für denOberligisten TuS Ennepetal gibt es in der Fremde nichts zu holen – so auch in Clarholz

Die Spieler des Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal schauen aus den Fenstern ihres Mannschaftsbusses und sehen mehrere Kranken- und Feuerwehrwagen. Schnell wurde ihnen klar, dass ihr Spiel später anfangen würde. Am Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Hagen-Nord. Ein Wagen fuhr auf einen Erdhügel auf, wurde in die Luft geschleudert und überschlug sich. Das Auto kam erst etwa 100 Meter später zum Stehen und der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Vollsperrung, die sich seit 7 Uhr bis in die Mittagsstunden zog, musste die Mannschaft über Hagen umfahren. Die ohnehin schon lange Fahrt zum Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz dauerte letztendlich über zwei Stunden. Der TuS kam 45 Minuten später als geplant an. Neben all dem ungeplanten Chaos vor dem Spiel mussten sich die Ennepetaler zudem mit 0:2 (0:0) in Clarholz geschlagen geben.

Das Team um Trainer Dragan Petkovic ließ sich zunächst nicht von der Anreise aus dem Fokus bringen. „Wir konnten unsere Spielvorbereitung ganz normal durchziehen wie gehabt. Natürlich mit etwas Stress, aber es war nicht gravierend“, so Petkovic. Das Ziel war es, die spielerische Klasse und die taktische Sicherheit des vergangenen Spiels auch diesmal wieder auf den Platz zu bringen. Nach Anpfiff sah es dann auch danach aus, als würde der TuS an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können.

Nur bis zum Strafraum richtig gut

Die Petkovic-Elf kam gut ins Spiel, kreierte immer wieder Torchancen aus dem eigenen Spielaufbau. Es gelangen viele Vorstöße in das letzte Drittel vor den gegnerischen Innenverteidigern, über Außen versuchten Ben Binyamin und Abdulah El Youbari Stürmer Nils Nettersheim in Szene zu setzen. „Wir waren bis zum gegnerischen Sechszehner gut, dann hat aber in diversen Situationen einfach der Abschluss gefehlt“, befand Petkovic. Das sollte den Ennepetalern an diesem Tag zum Verhängnis werden. Defensiv schaffte man es, das Clarholzer Spiel zu neutralisieren und keine zwingenden Torchancen zuzulassen. Diese blieben für den TuS jedoch auch aus.

Nicht lange nach Wiederanpfiff wurde der TuS schließlich – wenn auch unglücklich – bestraft. Ein Torabschluss von Clarholz aus 20 Metern wurde geblockt, genauso wie der Folgeball. Den dritten Ball bekam Innenverteidiger Linus Frölich durch die Beine, bevor der Ball im Strafraum auf Victoria-Kapitän Oliver Cylkowski quergelegt wurde, der zum 1:0 in die lange Ecke einschob (52.). „Kleine Fehler werden in der Oberliga bestraft“, bewertete Petkovic.

Weusthoff geht mit nach vorne – und fängt sich hinten einen

Nachdem die Ennepetaler auch nach taktischer Umstellung nicht zum Erfolg kamen, ging in der Nachspielzeit Torhüter Marvin Weusthoff mehrmals bei Eckbällen nach vorne. Als er noch etwas aufgerückt war, flog ein langer Ball über ihn und Leon Heinemann lief alleine auf das leere Tor zu und machte die Clarholzer Sieg perfekt.

Der TuS wäre für drei Punkte in Frage gekommen. Letztendlich waren es null. „Wir haben viel investiert. Natürlich sind wir traurig, weil der Matchplan aufgegangen ist, wir viel investiert haben, aber wenig dabei rumgekommen ist“, so Petkovic. Nach sieben Spielen stehen lediglich sieben Punkte und auch nur sieben Tore zubuche. Dass dies zu wenig ist, wissen alle in Ennepetal.

