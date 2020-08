Der Traum vom Finale ist für Lukas Klostermann ausgeträumt

Lissabon RB Leipzig ist aus der Champions League ausgeschieden. Das bedeutet auch für den Gevelsberger Lukas Klostermann das Aus der Finalträume.

Paris St. Germain war eine Nummer zu groß für Lukas Klostermann und RB Leipzig. Am Dienstagabend schied der Fußball-Bundesligist im Halbfinale der Champions League aus. Paris siegte in Lissabon mit 3:0 (2:0) und sicherte sich das Finalticket. Gegner wird entweder Olympique Lyon oder der FC Bayern München sein, diese Entscheidung fällt am heutigen Mittwochabend.

Klostermann spielt 83 Minuten

Der Gevelsberger Klostermann stand in der Startelf und war 83 Minuten lang Teil der Leipziger Defensive, die das überragende Pariser Angrifftrio Neymar, Kylian Mbappe und Angel di Maria kaum bändigen konnte. Marquinhos (13.) und di Maria (42.) schossen schon vor der Pause eine 2:0-Führung heraus, der ehemalige Bayern-Profi Juan Bernat legte nach dem Seitenwechsel das dritte Tor nach (55.).

Nach dem Spiel waren bei Klostermann und Co. zunächst hängende Köpfe zu sehen, doch mit etwas Abstand zum Spiel dürfte der Stolz auf den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Königsklasse überwiegen. Trainer Julian Nagelsmann sagte bereits auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Wir sind sehr stolz, ins Halbfinale gekommen zu sein, auch wenn jetzt noch der Frust überwiegt. Es ist für RB Leipzig nicht selbstverständlich, unter den besten vier Teams in Europa zu stehen."

RB-Sportdirektor Markus Krösche ergänzte: "Die Mannschaft hat funktioniert und wir haben gezeigt, dass wir auch auf hohem Niveau unser Spiel auf den Platz bringen und Torchancen herausspielen können. Wir werden aus dieser Niederlage viel für unsere Entwicklung mitnehmen."