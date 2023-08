Der Profi rät: Die Hüfte ins Training integrieren

Gevelsberg. Wenn wir trainieren, tun wir oft alles dafür, um starke Arme oder Beine zu bekommen. Meist vergessen, aber mindestens genauso wichtig: die Hüfte.

Oft konzentrieren wir uns im Fitnessstudio auf das Training großer Muskelgruppen wie Brust, Rücken und Beine. Die Hüftbeweglichkeit und -kraft zu trainieren, klingt da eher langweilig und wird von vielen hinten angestellt. Dabei ist die Hüfte das zweitgrößte Gelenk in unserem Körper und gleichzeitig verbindet sie unseren Ober- und Unterkörper miteinander. Sie ist dafür verantwortlich, dass wir Laufen, Stehen, Sitzen, uns Bücken oder Tanzen können.

Eine starke Hüftmuskulatur unterstützt Bewegungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte und Sprünge, was dir ermöglicht, effektiver und kraftvoller zu trainieren. Deshalb solltest du Übungen für die Hüfte so schnell wie möglich in dein Training integrieren. Denn starke und bewegliche Hüften bedeuten auch stabilere Bewegungen, mit denen du das Risiko dich zu verletzen verringerst. Nicht nur, wenn du schon älter bist. Eine solide Hüftstruktur kann in jedem Alter Stürze abfangen und das Risiko von Hüft- und Rückenproblemen verringern, die oft mit einer schwachen Hüftmuskulatur einhergehen – und die zusammen mit einer schlechten Beweglichkeit auch dazu führt, dass deine Körperhaltung nicht richtig und gesund ist. Das macht vor allem im Training Probleme.

Alle Übungen leben von der richtigen Technik und Körperhaltung. Wenn deine schlechte Hüftbeweglichkeit allerdings dafür sorgt, dass du gar nicht erst in eine Körperhaltung kommen kannst, verhinderst du selbst, dass du eine gute Technik ausführen kannst. Meist liegen dann Gelenke nicht an der richtigen Stelle, Sehnen und Bänder werden mehr gefordert und es müssen Muskeln eine größere Funktion einnehmen, die in dieser Übung eigentlich gar keine Hauptfunktion gehabt hätten.

Das alles sorgt für Reibung, Verspannungen oder Druck in den Gelenken und kann auch zu Rücken- und Nackenschmerzen führen. Und das zieht sich dann natürlich nicht nur durchs Training, sondern bis in den Alltag. Dehn- und Kräftigungsübungen sorgen dafür, dass die Hüfte stärker und beweglicher wird. Und sie dauern nicht länger als ein paar Minuten pro Tag. Das Ergebnis: du wirst deine sportliche Leistung steigern, gesündere Bewegungen ausführen und dafür sorgen, dass dein ganzer Körper sicherer und stabiler für den Alltag ist.

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Alle Beiträge aus der Kolumne gibt es gesammelt unter www.wp.de/fitnessprofi.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm